МОЭСК успешно реализует экологическую политику

В 2018 г. ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети") запланирован комплекс мероприятий, направленных на реализацию экологической политики и соблюдение требований природоохранного законодательства. Программа реализуется с целью внедрения новых природоохранных технологий в производстве, рационального использования природных ресурсов, уменьшения негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

В соответствии с планом на подстанциях компании 22 масляных выключателя будут заменены на элегазовые, более надежные в работе и экологически чистые. Также будет отремонтировано 27 систем слива масла и маслоприемников трансформаторов.

На воздушных линиях электропередачи и открытых распределительных устройствах подстанций в текущем году будет установлено 2400 птицезащитных устройств (ПЗУ). Аналогичное количество ПЗУ энергетики МОЭСК установили в 2017 году в рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией "Союз охраны птиц России".

Сотрудники компании ежегодно повышают квалификацию по программам экологической грамотности. В 2018 году планируется обучить 55 человек, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Усилия энергетиков, направленные на охрану окружающей среды, в Год экологии получили высокую оценку профессионального сообщества. По итогам работы на XI Всероссийской конференции "Экология и производство. Перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды" в номинации "100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент" МОЭСК награждена дипломом "За сохранение и восстановление природной среды".