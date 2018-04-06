Производители меди заявляют об увеличении прибылей

Повышение котировок на медь на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) на 30% в 2017 г. помогло ведущим производителям этого металла существенно улучшить свои финансовые показатели.

Чилийская компания Codelco при росте добычи меди всего на 1,5% по сравнению с 2016 г., до 1,73 млн. т, сообщила об увеличении доналоговой прибыли в шесть раз, до $2,88 млрд.

Китайская Jiangxi Copper отчиталась о повышении объема доходов лишь на 1,35% по сравнению с предыдущим годом, однако чистая прибыль у нее прибавила 104,6%, достигнув $254,3 млн.

При этом обе компании не планируют существенного расширения производства в текущем году. Чилийская компания рассчитывает на немногим более 1,7 млн. т меди в концентрате из-за ухудшения качества руды на действующих предприятиях. Китайская Jiangxi Copper планирует получить в 2018 г. 1,42 млн. т медных катодов против 1,37 млн. т годом ранее.

По прогнозу Jiangxi Copper, в текущем году мировые цены на медь несколько снизятся по сравнению с прошлогодними максимумами. Произойдет это, в первую очередь, вследствие снижения темпов роста китайской экономики и уменьшения объема инвестиций в инфраструктурное и жилищное строительство.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"