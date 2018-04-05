Совет директоров ПАО "МОЭК" утвердил инвестиционную программу на 2018 год

Совет директоров ПАО "МОЭК" утвердил инвестиционную программу Общества на 2018 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, в размере 12,9 млрд рублей и основные параметры инвестиционной программы ПАО "МОЭК" на 2019–2020 гг. Инвестиционная программа "МОЭК" на ближайшие три года без учета расходов на подключение новых потребителей составляет 34,4 млрд рублей. Ее основная цель — повышение надежности, безопасности и экономической эффективности теплоснабжения потребителей в Москве.

В частности, программа предусматривает развитие и модернизацию энергетических объектов, оптимизацию существующей системы теплоснабжения, снижение уровня износа инженерных сетей. При этом будут реализованы проекты по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения Москвы с использованием современных технологий. Будут выполнены комплексные реконструкции насосно-перекачивающих станций "Перовская", "Марьинская" и "Бирюлево-Борисовская".

Совместно с ПАО "Мосэнерго" продолжится программа по переключению нагрузок неэффективных источников тепловой энергии на ТЭЦ, в рамках которой к 2020 году планируется выполнить мероприятия на 8 объектах.

В инвестиционную программу ПАО "МОЭК" на 2018–2020 годы также включены крупные проекты, выполняемые совместно с Правительством Москвы. В частности, в районе строительства Кожуховской линии метрополитена будет выполнен вынос теплотрассы из зоны застройки. В 2018–2020 гг. "МОЭК" также проведет работы по ликвидации т.н. байпасов (трубопроводы в надземной прокладке) общей протяженностью 10,7 километров, что приведет внешний вид города в соответствие с современными требованиями.

Также решением Совета директоров одобрена Программа технологических присоединений на 2018–2020 гг. в размере 29,5 млрд рублей. Она направлена на развитие системы теплоснабжения города и обеспечение теплоснабжения вновь подключаемых потребителей. Среди включенных в Программу проектов, в том числе инициированных Правительством Москвы — спортивные сооружения, жилые комплексы в районе Покровское-Стрешнево, в Зеленограде, на Дмитровском шоссе, Ленинградском проспекте и ряд других.

"В ближайшие три года „МОЭК“ вложит в систему теплоснабжения Москвы почти 64 млрд рублей. Большая часть суммы пойдет на развитие инфраструктуры масштабных столичных проектов: строительство новых транспортно-пересадочных узлов и станций метро, программы реновации жилья, „Моя улица“. Инвестиционная программа позволит решать совместные задачи с Правительством Москвы для соответствия города уровню мирового мегаполиса", — отметил управляющий директор компании Денис Башук.