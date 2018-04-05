Светодиодные светильники ДПО: ассортимент расширен

Инновационные кабели с алюминиевыми сплавами
6 апреля 2018, 12:38
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Группа компаний IEK развивает направление светодиодной светотехники для сферы ЖКХ и бытового освещения и расширяет модельный ряд светодиодных светильников ДПО: ассортимент пополнили светильники ДПО мощностью 8, 12, 15 и 18 Вт круглой и овальной формы.
Светодиодные светильники ДПО IEK® применяются для внутреннего освещения бытовых помещений, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения с установкой светильников под навесом. Являются энергоэффективной заменой светильников НПП.
Материал изготовления и конструкция светильников обеспечивают их высокую механическую прочность, удобство использования и компактные габариты. Светильники ДПО IEK® имеют длительный срок службы, не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов.
Основные достоинства светодиодных светильников ДПО IEK®
Технические характеристики светодиодных светильников ДПО IEK®