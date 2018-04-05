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Новости компаний

Светодиодные светильники ДПО: ассортимент расширен

Светодиодные светильники ДПО: ассортимент расширен

6 апреля 2018, 12:38
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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Группа компаний IEK развивает направление светодиодной светотехники для сферы ЖКХ и бытового освещения и расширяет модельный ряд светодиодных светильников ДПО: ассортимент пополнили светильники ДПО мощностью 8, 12, 15 и 18 Вт круглой и овальной формы.

Светодиодные светильники ДПО IEK® применяются для внутреннего освещения бытовых помещений, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения с установкой светильников под навесом. Являются энергоэффективной заменой светильников НПП.

Материал изготовления и конструкция светильников обеспечивают их высокую механическую прочность, удобство использования и компактные габариты. Светильники ДПО IEK® имеют длительный срок службы, не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов.

Основные достоинства светодиодных светильников ДПО IEK®

  • Надежные компоненты драйвера обеспечивают длительный срок службы и высокие эксплуатационные характеристики;
  • Компактный корпус;
  • Легкий монтаж, не требующий разбора светильника;
  • Монтажный набор входит в комплект поставки;
  • Антивандальный ударопрочный корпус;
  • Неразборный корпус и качественные изоляционные материалы обеспечивают высокую степень защиты от влаги и пыли;
  • Матовый рассеиватель обеспечивает ровный свет без слепящего эффекта;
  • Срок гарантии 1 год.

Технические характеристики светодиодных светильников ДПО IEK®

  • Цвет светильника: белый;
  • Угол раскрытия луча: 200°;
  • Степень защиты от влаги и пыли: IP54;
  • Диапазон входных напряжений: от 220В до 240В;
  • Диапазон рабочих температур эксплуатации: от −20°С до + 40°С;
  • Срок службы: 30 000 часов.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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