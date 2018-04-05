Светодиодные светильники ДПО: ассортимент расширен

Группа компаний IEK развивает направление светодиодной светотехники для сферы ЖКХ и бытового освещения и расширяет модельный ряд светодиодных светильников ДПО: ассортимент пополнили светильники ДПО мощностью 8, 12, 15 и 18 Вт круглой и овальной формы.

Светодиодные светильники ДПО IEK® применяются для внутреннего освещения бытовых помещений, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения с установкой светильников под навесом. Являются энергоэффективной заменой светильников НПП.

Материал изготовления и конструкция светильников обеспечивают их высокую механическую прочность, удобство использования и компактные габариты. Светильники ДПО IEK® имеют длительный срок службы, не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов.

Основные достоинства светодиодных светильников ДПО IEK®

Надежные компоненты драйвера обеспечивают длительный срок службы и высокие эксплуатационные характеристики;

Компактный корпус;

Легкий монтаж, не требующий разбора светильника;

Монтажный набор входит в комплект поставки;

Антивандальный ударопрочный корпус;

Неразборный корпус и качественные изоляционные материалы обеспечивают высокую степень защиты от влаги и пыли;

Матовый рассеиватель обеспечивает ровный свет без слепящего эффекта;

Срок гарантии 1 год.

Технические характеристики светодиодных светильников ДПО IEK®