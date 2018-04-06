В Твери старшеклассники приняли участие в первом этапе всероссийской Олимпиады "Россети"

34 учащихся 9 и 10 классов из Твери и Бологое приняли участие в первом этапе всероссийской Олимпиады "Россети".

В этом году олимпиада "Россети" проводится впервые во всех регионах страны. Ее результаты помогут выявить талантливых школьников, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли. Это может помочь вовлечь их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.

"Первый опыт проведения подобной Олимпиады в Твери показал активный интерес школьников к точным наукам и энергетике. Десятки старшеклассников из областной столицы одними из первых изъявили желание проверить свои знания. Мы благодарим Министерство образования Тверской области за помощь, оказанную нам при организации Олимпиады", - отметила начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" Екатерина Терехина.

В течение двух дней на базе Тверского учебно-производственного центра школьники выполняли задания в рамках программ среднего общего образования по физике, математике и информатике. Следующие две недели оценивать результаты будут члены регионального жюри Олимпиады, куда вошли педагоги физики, математики и информатики школ города Твери, а также преподаватели Тверского государственного технического университета. По итогам первого этапа будут выявлены победители, которые примут участие в следующем этапе мероприятия.

Второй этап Олимпиады пройдет 21 апреля в Москве, он будет проведен в формате выполнения участниками комплексных заданий, направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания по физике, математике и информатике в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

