Воронежэнерго оказывает содействие властям Калачеевского района в борьбе с паводком

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" мобилизовали силы и средства в Калачеевском районе Воронежской области для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в период прохождения паводка.

Для обеспечения постоянного контроля за функционированием электросетевого комплекса в Воронежэнерго работает паводковая комиссия под председательством первого заместителя директора – главного инженера филиала. Энергетики в круглосуточном режиме контролируют состояние энергообъектов, а также проверяют основания опор воздушных линий электропередачи с целью своевременного выявления и предотвращения подтопления и размыва грунта.

С администрацией Калачеевского района, а также всеми службами, задействованными в ликвидации чрезвычайной ситуации, налажено тесное взаимодействие и обмен оперативной информацией. Для помощи властям в эвакуации жителей из зоны подтопления задействована спецавтотехника высокой проходимости Калачеевского района электрических сетей (РЭС).

В районе прекращены все плановые работы на электрооборудовании, за исключением неотложных, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Специалистами Воронежэнерго проверена готовность аварийного резерва материалов на случай проведения аварийно-восстановительных работ, также проработаны варианты доставки техники, материалов и оборудования в случае ликвидации возможных повреждений.

Оперативным персоналом организованы посты для наблюдения за развитием паводковой обстановки, возможными местами образования ледовых заторов, повышением уровня воды на водных объектах и состоянием электроустановок в период прохождения паводка. Обеспечен систематический контроль за паводковой обстановкой в зонах возможного подтопления объектов электрических сетей.

В период прохождения весеннего паводка в Воронежэнерго организовано круглосуточное дежурство оперативно-выездных бригад и спецтехники по всей зоне ответственности.

В общей сложности, для ликвидации вызванных паводком технологических нарушений филиал может привлечь 179 бригад в составе 989 человек и 513 единиц техники. Для организации временной подачи электроэнергии потребителям в случае проведения аварийно-восстановительных работ может быть задействовано 102 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью более 2,3 МВт.

Потребители могут получить всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения позвонив на бесплатную круглосуточную прямую линию энергетиков 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов).