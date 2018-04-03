АО "ОЭК" и ГУ МЧС РФ по г. Москве провели совместную противопожарную тренировку на ПС "Нововнуково"

АО "Объединенная энергетическая компания" и Главное управление МЧС России по г. Москве провели совместную противопожарную тренировку на подстанции (ПС) "Нововнуково". В ходе проведения совместного мероприятия были отработаны действия работников компании и подразделений МЧС при ликвидации возможных пожаров и аварий в пожароопасный период 2018 г., а также во время проведения Чемпионата мира FIFA 2018 г.

В тренировке приняли участие работники Южной группы подстанций, департамента диспетчерского управления (ДДУ), управления безопасности труда, департамента систем противопожарной защиты и инженерных сетей и отдела ГО и ЧС и мобилизационной работы.

От Главного управления МЧС России по г. Москве в тренировке участвовал личный состав пожарно-спасательного отряда № 206.

По сценарию мероприятия произошло возгорание в камере АТ-1 на ПС "Нововнуково". Смоделированная ситуация была приближена к реальности с выездом пожарно-спасательного отряда на место пожара. Основной темой занятий стала отработка совместных действий дежурного электромонтера ПС "Нововнуково", дежурного диспетчера ДДУ и личного состава пожарно-спасательного отряда при тушении условного пожара.

По окончании тренировки были подведены итоги, определены совместные действия по обеспечению пожарной безопасности на ПС "Нововнуково" и выработаны решения по дальнейшему взаимодействию между АО "ОЭК" и ГУ МЧС России по г. Москве.

Данные мероприятия направлены на повышение готовности АО "ОЭК" к выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы.

