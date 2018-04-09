Анонс RusCable Insider Digest №77 от 10 апреля 2018 года

RusCable Insider Digest №77 от 10 апреля 2018 года RusCable Insider Digest №77 от 10 апреля 2018 года RusCable Insider Digest №77 от 10 апреля 2018 года

Очередной выпуск еженедельника-обзора событий в России и мире, имеющих большое значение для специалистов рынка кабельно-проводниковой продукции – разработки, производства и потребления КПП, продолжает рассказывать об основных событиях. Чем запомнилась прошлая неделя, какие изменения произошли в законодательной области, в какие проекты идет инвестирование, что происходит у производителей, куда движется сырьевой рынок, какие деловые мероприятия стоит посетить в ближайшее время – читайте RusCable Insider Digest №77.

В рубрике «Обязательно к прочтению» первая новость о расследовании пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Винят высоковольтные провода. Тем временем идет активно обсуждение возможности и существующего опыта применения кабелей с алюминиевыми сплавами на объектах. 10 апреля по этому вопросу в Алюминиевой ассоциации пройдет специальное совещание. Минфин разбирается в форматом закупок. По его данным менее 4% закупок на конкурентной основе, а число способов провести неконкурентную закупку растет. Также в рубрике: Правительство России в ближайшее время обсудит с компаниями ответные меры на решение США поднять пошлины на сталь и алюминий.

В материалах RusCable.Ru акцент на итоговых видео-интервью, размещенных в сети. В кадре представители крупнейших производственных холдингов России, производители материалов и оборудования.

ГК «Россети» отметила первый юбилей. В поздравлении Павла Ливинского к сотрудникам говорится о том, что компания сегодня обладает колоссальными возможностями и потенциалом, чтобы совершить настоящий технологический прорыв. Выход на новый уровень технологической эффективности, предлагаемый нами, - это возможность ответить вызовам современной мировой энергетики и стать лучшей электросетевой компанией в мире. В честь юбилея были вручены награды лучшим сотрудникам.

Рубрика «Кабельные заводы»

«Севкабель» едет в Нижний Новгород

Завода «Энергокабель» презентовал новое видео о предприятии

Компания Northwire завершила сертификационное тестирование своих кабелей медицинского назначения

ЭМ-КАБЕЛЬ отмечает 8-летие

В Пскове горел кабельный завод

В Саранске выпущено 2 000 000 километров оптического волокна

ЭМ-КАБЕЛЬ принял участие в Российском энергетическом саммите

НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» принял участие в выставке «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО – 2018»

«Камский кабель» приглашает на выставку «НЕФТЕГАЗ-2018»

«Спецкабель» принял участие в крупных выставках

В рубрике «Сырьевые рынки» сообщаем о планах итальянской компании Continuus Properzi SpA начать производство катанки огневого рафинирования высокой электропроводности (FRHC) в начале 2018 года. А производители меди заявляют об увеличении прибылей. Повышение котировок на медь на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) на 30% в 2017 г. помогло ведущим производителям этого металла существенно улучшить свои финансовые показатели.

Рубрика «Инвестиционные проекты»

Смоленскэнерго в 2018 году инвестирует 1,178 млрд рублей в электросетевой комплекс Смоленской области

Совет директоров ПАО «МОЭК» утвердил инвестиционную программу на 2018 год

ФСК ЕЭС направит 2,5 млрд рублей на ремонтную кампанию в центре России

Рубрика «Государственная поддержка»

Правительство выделило регионам средства на промышленные технопарки

ФРП одобрил займы почти на 1 млрд руб. для шести проектов

Заемщик ФРП запустил в Ставрополе производство больших кристаллов для электроники

В специальной рубрике «СИГРЭ» концентрируются новости комитета за неделю:

Доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №378 «Сульфид меди в изоляции трансформаторов» (2009 год)

Доступны аннотации докладов от России, принятые на 47-ю Сессию СИГРЭ

РНК СИГРЭ приглашает принять участие в Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE «Релейная защита и автоматика»

Обратите внимание на деловые мероприятия в одноименной рубрике. Запланируйте посещения Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.



Партнеры постоянной рубрики «Insider Expert» МА «Нужные Люди» представили данные об импорте изоляторов импорт изоляторов в Россию по итогам 2017 года вырос на 32,5% в стоимостном выражении и на 29,3% в натуральном выражении по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Наиболее популярная продукция – изоляторы керамические, на долю которой по итогам 2017 года пришлось 57,9% всего импорта изоляторов. Хотелось бы обратить внимание на значительный рост импорта изоляторов из стекла – в 2 раза! Основные страны-поставщики продукции на рынок России – Китай, Германия, Польша, Украина. Продукция из этих стран занимает порядка 66,7% рынка.



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RusCable Insider Digest ("РусКабель Инсайдер Дайджест", свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589) – это еженедельная подборка актуальных новостей, публикаций и мнений о рынке кабеля, электротехники и энергетики для тех, кто ценит свое время. Уникальный для отрасли формат электронного издания разработан для того, чтобы облегчить ежедневный труд специалиста в плане сбора информации о рынке.

RusCable Insider Digest ориентирован на представителей кабельных производств России, СНГ, Европы, потребителей кабельной продукции, дилеров и дистрибьюторов кабельной продукции, поставщики материалов для кабельных производств, инжиниринговых компаний, производителей комплектующих при строительстве КЛ, производителей электрощитового оборудования, инвестиционные компаний, отраслевых ассоциаций.

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