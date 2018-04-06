Более 2 тысяч "умных" счетчиков установлено в Адыгее

С начала года энергетики Адыгейского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") установили 2118 интеллектуальных приборов учета электроэнергии в четырех районах республики.

Приборы нового поколения устанавливаются непосредственно на опорах линий электропередачи. Они самостоятельно фиксируют данные по потреблению электроэнергии и направляют их диспетчеру. Эта информация доступна и абонентам – её можно видеть в режиме реального времени на дисплее, который выдается каждому потребителю.

Современные счётчики, которые устанавливаются в рамках энергосервисных контрактов, экономически выгодны для потребителя: они учитывают и по-разному оценивают потребление в дневное и ночное время суток. Это обеспечивает значительную экономию для потребителя. Установка таких приборов для потребителей Кубаньэнерго совершенно бесплатна.

Одновременно с монтажом интеллектуальных систем учёта проводится реконструкция домовых вводов с заменой голого провода на самонесущий изолированный. Использование такого провода обеспечивает качественное электроснабжение при любых погодных условиях и сводит к нулю возможность несанкционированных подключений. Кроме того, он неинтересен охотникам за цветметом.

– На сегодняшний день в зоне ответственности филиала установлено более 21 тысячи "умных" счётчиков. Обладатели "умных счетчиков" избавлены от визитов контролеров, так как информация от потребительских приборов передается на главный сервер энергокомпании, – пояснил директор филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Юрий Хомиченко.