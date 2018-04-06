"МРСК Волги" признана лидером надежности

Еженедельник "Аргументы и факты" - Саратов" подвел итоги конкурса "Лидер года - 2017". Читатели издания посчитали, что по итогам 2017 года лучшим предприятием электроэнергетической отрасли Саратовской области по обеспечению надежного электроснабжения является ПАО "МРСК Волги", входящее в группу "Россети".

На протяжении всего минувшего года "АиФ-Саратов" публиковала материалы о различных предприятиях сферы экономики, промышленности и аграрно-промышленного комплекса. Читатели газеты и сайта еженедельника голосовали за наиболее достойную, с их точки зрения, организацию. Не первый год подряд максимальное количество голосов в соответствующей номинации получает "МРСК Волги".

Подтверждением лидирующего положения компании в региональной электроэнергетике стало успешное прохождение осенне-зимнего периода. Несмотря на сложнейшие климатические условия, в которых оказывалась Саратовская область за последние месяцы, энергетикам "МРСК Волги" удавалось оперативно и качественно восстанавливать энергоснабжение потребителей в районах, наиболее сильно подвергшихся ударам зимней стихии.

Надежность электроснабжения - результат заблаговременной и усиленной подготовки к прохождению осенне-зимнего периода. Так, ремонтная программа 2017 года была выполнена в соответствии с запланированными сроками и в полном объеме. Энергетики на 100% были укомплектованы аварийным резервом материалов и оборудования, а также резервными источниками электроснабжения 30 кВ и более, общей мощностью 10,3 МВт для оперативного восстановления подачи электроэнергии в социально-значимые объекты.

ПАО "МРСК Волги" не только обеспечивает бесперебойное энергоснабжение потребителей, но и непрерывно повышает эффективность своей работы, снижая потери электроэнергии. Работа компании была отмечена экспертами Министерства энергетики РФ. В рейтинге электросетевых компаний, разработанном специалистами ведомства, из 90 крупных российских электросетевых компаний филиалы "МРСК Волги" вошли в ТОП-15 по одному из базовых показателей – снижению потерь в электрических сетях. По итогам года в целом по Обществу экономический эффект составил 88,5 млн кВт*ч. на общую сумму более 268 млн руб.

Впереди у "МРСК Волги" - реализация курса ПАО "Россети", ориентированного на цифровизацию электросетевого комплекса. Компания продолжает внедрение инновационного оборудования, материалов и технологий, что в перспективе даст возможность полного перехода на цифровые сети, а значит еще более повысит надежное электроснабжение потребителей.