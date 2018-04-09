Мировое производство алюминия выросло в феврале на 0,6%

По итогам февраля 2018 г. производство первичного алюминия в мире составило 4,959 млн. т (в январе - 5,558 млн. т). Рост объёмов в годовом исчислении - 0,6%, сообщается в материалах International Aluminium Institute от 4 апреля.

На долю стран Персидского залива пришлось 0,416 млн. т (в феврале 2017 - 0,407 млн. т), стран Азии (без учёта КНР) - 0,338 млн. т (в предыдущем году - 0,289 млн. т).

Металлургические предприятия восточной и центральной Европы изготовили 0,311 млн. т алюминия (в предыдущем году - 0,306 млн. т), северной Америки - 0,286 млн. т (годом ранее - 0,304 млн. т), западной Европы - 0,282 млн. т (в 2017 - 0,29 млн. т).

Океания произвела за февраль 2018 года 0,146 млн. т первичного алюминия (годом ранее - 0,131 млн. т), Африка - 0,127 млн. т (февраль 2017 года - 0,13 млн. т), южная Америка - 0,103 млн. т алюминия (за аналогичный месяц 2017 г. - 0,105 млн. т).

В течение января-февраля 2018 г. производители первичного алюминия улучшили показатели на 0,12% до 10,517 млн. т по сравнению с 10,504 млн. т в январе-феврале 2017 г.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"