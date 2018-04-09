Правительство утвердило мероприятия по борьбе с незаконным оборотом продукции

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по борьбе с незаконным оборотом товаров — Белый дом намерен довольно жестко расчищать рынки от контрафакта и фальсификата. Будет упрощено уничтожение таких товаров и оборудования за счет нарушителя, внеплановые проверки, усилен контроль таможенной стоимости, параллельно государство будет развивать системы маркировки товаров. В потребителях планируется воспитывать "нетерпимое отношение" к контрафакту — делать это будут специальное СМИ и передача на ТВ, а граждан планируется вовлечь в проверку легальности покупок с помощью специального приложения.

Вчера на заседании правительства Дмитрий Медведев представил план реализации стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции на период до 2020 года и плановый период до 2025 года — он призван очистить рынок от контрафакта в самом широком понимании, от нелегально импортированных товаров до произведенных с нарушением обязательных требований. "Они не всегда безопасны, могут нанести вред людям. От подделок страдают и добросовестные компании",— заключил глава правительства.

В войну с незаконным оборотом будут вовлечены почти все министерства и ведомства. Так, Минпромторг, Минэкономики, Росимущество и Роспотребнадзор должны уже во втором квартале законодательно оформить упрощение порядка уничтожения товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота. В третьем квартале Минобороны и Минпромторг (это министерство будет основным исполнителем плана), МВД, ФАС и ФСБ должны ввести ограничения для юрлиц, ИП и граждан, причастных к незаконному производству, доставке и закупке изделий для создания образцов военной и спецтехники. Участники серой части этого рынка будут внесены в единый межведомственный реестр. Всем производителям нелегальной продукции готовят обязательства по уничтожению оборудования для ее производства, транспортировки и реализации — и внеплановые проверки различных ведомств.

ФТС, Минпромторг и ФАС должны будут проанализировать цены для усиления контроля таможенной стоимости импорта.

Борьба с контрафактом будет поддержана и на наднациональном уровне в ЕАЭС.

Центральное место плана мероприятий занимает проект по маркировке товаров. Как уже писал “Ъ”, к 2024 году планируется развернуть систему сплошной прослеживаемости их оборота в РФ. Оператором единой национальной системы определен Центр развития перспективных технологий. Проекты по маркировке уже реализуются в части меховых изделий, запущен проект по маркировке табачной и фармпродукции. Легальному бизнесу власти обещают поддержку в виде поправок к Налоговому кодексу в части применения специальных налоговых режимов и вычетов по НДС. Отдельный план правительства упоминает необходимость "воспитания нетерпимости граждан к товарам незаконного оборота". Повышать уровень грамотности населения будет специализированное СМИ и регулярная телепередача на канале "Россия 1" о качестве потребтоваров. Граждан привлекут к глобальному проекту маркировки посредством мобильного приложения, с помощью которого они смогут проверять легальность продукции.

Ряд участников рынка идею тотальной маркировки как способ борьбы с фальсификатом критикуют. Как заявил “Ъ” представитель ассоциации РАТЭК Антон Гуськов, электроника и бытовая техника — это сложная техника, которую дорого и нецелесообразно подделывать. "По сути, внедряя проект тотальной маркировки товаров, государство признает, что действующая система контроля, таможенного и технического регулирования не справляется",— считает он, отмечая, что в этом случае часть нагрузки с бизнеса в этой области надо снимать. По его оценке, проект по маркировке может стать дезинтеграционным для ЕАЭС. "Несмотря на перспективы синхронизации процессов в рамках союза, пока это локальная национальная история и может быть расценена как барьер на рынках",— говорит господин Гуськов.

По словам же заместителя исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимира Ионкина, важно понять, как издержки, которые уже несет бизнес по учету в ЕГАИС и системе "Меркурий" (оформление ветеринарных документов запланировано с 1 июля 2018 года), по онлайн-кассам, и затраты в будущем на тотальную маркировку способны обернуться инвестициями в будущее.

Коммерсант