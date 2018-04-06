ТЭЦ ВАЗа вновь стала лучшей на конкурсе профмастерства Самарского филиала "Т Плюс"

5 апреля в Самаре завершились Соревнования профессионального мастерства оперативного персонала электростанций Самарского филиала "Т Плюс". За звание Лучших по профессии боролись сотрудники семи ТЭЦ и ГРЭС филиала, а также гость состязаний – команда Новокуйбышевской ТЭЦ-2 (АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания").

В течение трех дней проходили испытания на 9 этапах. Под наблюдением судейской бригады участники команд тушили возгорания различного оборудования на специализированном противопожарном полигоне; доказывали знание нормативно-технической документации; ликвидировали аварийную ситуацию на ТЭЦ, смоделированную компьютерной программой, и делали многое другое.

Наилучшие результаты в соревнованиях продемонстрировала, как и на прошлом смотре 2016 года, команда ТЭЦ ВАЗа под руководством заместителя директора станции Александра Элиевича Попова. "Серебро" у теплоэнергетиков Самарской ТЭЦ. "Бронзу" завоевала команда Тольяттинской ТЭЦ.

В индивидуальном зачете лучшими по своим профессиям были признаны представители ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинской ТЭЦ.

Команда-победительница прошедших соревнований будет отстаивать честь Самарского филиала "Т Плюс" на будущих общехолдинговых соревнованиях профессионального мастерства теплоэнергетиков "Т Плюс", которые пройдут в конце апреля 2018 года в Самаре.