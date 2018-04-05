Теплый репортаж о Cabex 2018, о выставке которую приятно вспомнить

Друзья, думаем вы с нами согласитесь, что в этом году «Москабельмет» удивил всех, ведь впервые за всю историю выставки в Сокольниках «ожил» настоящий поезд Метро. Тематический стенд, казалось, готов был в любой момент отправиться в путь со станции Москабельмет – вперед, навстречу инновациям!



«Москабельмет» как поставщик КПП для нужд Московского метрополитена, прошел действительно долгий путь от станции Сокольники до современных станций метро. За огромный срок, равный продолжительности человеческой жизни, завод уверенно идет вперед, доказывая потребителям три постулата философии МКМ:

М - многолетний опыт;

К - клиентоориентированность:

М - максимальное качество.

Проникнуться атмосферой грандиозного мероприятия можно, посмотрев красочное, сочное и по-настоящему эмоциональное видео, перейдя по данной ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=EcOYBnHkjew



Всем приятного просмотра и до новых встреч на выставке Cabex в 2019 году!