В Голландии планируется строительство первого ветропарка без привлечения государственных субсидий

По результатам тендера, проведенного правительством Голландии в период 15 - 21 декабря 2017 г., шведский энергохолдинг Vattenfall был выбран для реализации проекта сооружения двух площадок Site I и Site II общей мощностью 350 МВт, входящих в состав проекта офшорного ветропарка Hollandse Hollandse Kust (Zuid) Wind Farm Zone (HKZWFZ).

Ветропарк HKZWFZ суммарной мощностью от 700 до 750 МВт будет состоять из 4-х площадок, размещенных в 22 км от голландского побережья в районе с благоприятными ветровыми условиями. Ожидается, что совместная работа HKZWFZ и принадлежащего Vattenfall соседнего ветропарка Egmond aan Zee обеспечит синергетический эффект. Полностью завершить строительство ветропарка HKZWFZ планируется в 2022 г.

HKZWFZ должен стать первым ветропарком в Голландии, построенным без государственного субсидирования. Выработанная ветропарком электроэнергия будет продаваться на оптовом энергорынке на общих основаниях без привлечения государственной схемы поддержки доходности (revenue stabilization scheme).

Vattenfall планирует в период 2017 - 2018 гг. инвестировать в строительство новых объектов ветровой генерации € 1,5 млрд и при этом рассматривает энергорынок Голландии в качестве стратегического.

