Жители Александровска-Сахалинского могут подключить интернет "Ростелекома"

"Ростелеком" завершил строительство волоконно-оптических сетей в Александровске-Сахалинском Сахалинской области. Компания обеспечила услугами связи жителей еще 18 домов по улицам: Герцена, Кирова, Ленина, Смирных, Осоавиахимовская, Советская и 2-я малая Александровка.

Всего в населенном пункте более 3,5 тысячи семей могут подключить интернет со скоростью до 40 Мбит/с и "Интерактивное телевидение", которое включает 230 телеканалов цифрового качества.

Сети связи построены по технологии MetroEthernet (оптика в дом). Это гарантирует высокую скорость передачи данных и стабильность сигнала. Пользователи могут быстро загружать большие объемы информации, смотреть онлайн-видео в высоком качестве (HD), подключать дополнительные услуги, для работы которых нужен быстрый интернет.

Александр Барбаш, технический директор Сахалинского филиала ПАО "Ростелеком":

"При строительстве оптических сетей мы в первую очередь ориентируемся на потребности жителей населенных пунктов. В Александровске-Сахалинском компания расширила инфраструктуру и теперь доступ к современным технологиям получили еще более 200 семей".

Переключение с медной технологии на оптику для клиентов бесплатно.