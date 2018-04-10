Энергетики "Т Плюс" ведут борьбу с талыми водами на объектах тепловых сетей

Специалисты территориальных управлений по теплоснабжению г. Саратова, Энгельса и Балаково ведут работы по осушению тепловых камер и каналов теплотрасс после затопления талыми водами.

Энергетики участили осмотры энергообъектов после повышения температуры наружного воздуха и начала активного таяния снега. Ежедневно специалисты выявляют подтопление тепловых камер и оперативно откачивают воду для обеспечения надежности работы теплосетевой инфраструктуры городов. Профилактика проводится 12 дежурными бригадами с привлечением 24 единиц спецтехники. В связи с тем, что большинство теплотрасс расположены под автодорогами, на время работ техники возможно затруднение движения для транспорта.

Энергокомпания отмечает, что работы по осушению тепловых камер и каналов направлены на предупреждение возникновения дефектов на трубопроводе и подготовке к предстоящим гидравлическим испытаниям.

