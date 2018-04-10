Китайский банк профинансирует строительство ГЭС в Гвинее

Китайский экспортно-импортный банк – Export-Import Bank of China (Exim) – одобрил пакет финансовой помощи в объеме $ 1,3 млрд на разработку проекта строительства ГЭС Souapiti мощностью 450 МВт в Гвинее. Разработку проекта начали в 2007 г., но в связи с нестабильной политической обстановкой и финансовыми трудностями реализация проекта была отложена.

ГЭС будет расположена на реке Конкуре (Konkoure) недалеко от столицы страны Конакри (Conkary). Строительные работы в итоге были начаты в декабре 2015 г., ввод ГЭС в эксплуатацию намечен на 2020 г. Реализацией проекта занимается китайская корпорация China International Water & Electric Corp. (CWE).

Ожидается, что ввод в эксплуатацию ГЭС Souapiti позволит удвоить суммарный объем выработки электроэнергии в стране.

Гидроэнергетический потенциал Гвинеи оценивается в 6 ГВт, а степень электрификации страны составляет 26% (по состоянию на 2016 г.). Тем не менее, вырабатываемая ГЭС электроэнергия будет экспортироваться в соседние страны, а доход от ее продажи пойдет в том числе и на погашение займа, предоставленного Exim в соответствии с условиями партнерства между Гвинеей и CWE.