Лондонская биржа металлов остановит торги алюминием UC Rusal с 17 апреля

Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля приостановит торги алюминием попавшей под санкции США UC Rusal. Об этом биржа уведомила во вторник, 10 апреля.

6 апреля второй в мире производитель алюминия UC Rusal Олега Дерипаски был включен в санкционный список США SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США. В понедельник акции компании обрушились более чем на 50% в Гонконге, утянув за собой вниз весь российский фондовый рынок. UC Rusal предупредила инвесторов о возможных технических дефолтах, а трейдеров попросила "немедленно приостановить платежи" по расчетам за алюминий.

Торги алюминием под всеми брендами UC Rusal будут остановлены на LME вплоть до специального уведомления. Бирже нужно время, чтобы выработать подход к дальнейшему взаимодействию с компанией, попавшей под санкции, говорится в сообщении. LME отмечает, что участники рынка, заключившие сделки с алюминием под брендом UC Rusal до 6 апреля, в целом не подпадают под санкционные риски. Участники рынка, заключившие сделки в период с 6 по 16 апреля, находятся в зоне риска. А с 17 апреля от владельца металла под брендом UC Rusal биржа будет требовать письменные доказательства, что это не нарушает санкции, следует из сообщения регулятора.

По оценке директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, UC Rusal продавала через LME около 10–20% произведенного алюминия (в 2017 году компания произвела 3,7 млн т). Компания, по его словам, в такой ситуации начнет больше работать с трейдерами, в том числе с китайскими.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России в августе 2017 года. У российских компаний было более полугода на подготовку к санкциям, но эксперты, опрошенные РБК, сходятся во мнении, что попадание в список SDN двух публичных международных компаний, UC Rusal и En+, — случай беспрецедентный.

Пока сама UC Rusal, сайт которой перестал работать во вторник, заявила, что "у нас все непросто": "Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте". UC Rusal сделала это заявление в понедельник на своей странице в Facebook (позже это сообщение оказалось недоступно).

Цены на алюминий на LME отреагировали на новость ростом на 4%, на конец торгов во вторник металл торговался на уровне выше $2132 за т, он начал дорожать с момента объявления о санкциях против UC Rusal. В пятницу контракты на алюминий подорожали на 1,6%, в понедельник — более чем на 2%​, сообщает РБК.

Всего на LME обращались в разное время 14 брендов алюминия "РусАла", в зависимости от завода-производителя. Бренды BAZ SUAL, KPA3, IRKAZ SUAL и UAZ SUAL были делистингованы, но варранты еще остаются на складах, торговля брендом VGAZ SUAL была прекращена.

В пятницу, 6 апреля, LME заявила, что пока не будет запрещать торги металлом, произведенным "РусАлом", дав возможность каждому из стейкхолдеров биржи самому решать, "устраивает ли его использование товаров отдельных производителей, учитывая юридические и регуляторные факторы".

"РусАл" не раскрывает, какую долю алюминия продает на LME, а какую напрямую поставляет клиентам. По данным источника, знакомого с ситуацией, около 50% поставок "РусАл" осуществляет напрямую клиентам. Санкции США могут существенно изменить сбытовую политику "РусАла", вынудив его дополнительно увеличить прямые поставки, в обход биржи, и ориентируя на локальных азиатских и европейских трейдеров, не ведущих бизнеса в США, считает источник. В этом смысле выключение "РусАла" из системы LME не будет иметь решающего значения, полагает собеседник "Интерфакса".