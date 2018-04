"Нефтегаз-2018" - ведущий смотр достижений мирового нефтегазового комплекса

18-я международная выставка "НЕФТЕГАЗ-2018: Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" проходит 16-19 апреля 2018 года в ЦВК "Экспоцентр", павильоны № 1, 2, 8, открытые площадки.

Организаторы:

российская выставочная компания АО "Экспоцентр" совместно с немецкой выставочной компанией "Мессе Дюссельдорф ГмбХ"

Официальная поддержка:

Министерства энергетики РФ

Министерства промышленности и торговли РФ

Союза машиностроителей Германии (VDMA)

Патронат:

Торгово-промышленной палаты РФ

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ

В третий раз выставка "Нефтегаз" проходит совместно с Национальным нефтегазовым форумом (ННФ). Эти два важнейших события отрасли обеспечат эффективное взаимодействие органов власти и отраслевых объединений, бизнеса и научного сообщества в решении стратегических задач инновационного развития топливно-энергетического комплекса России.

Представители профильных министерств и ведомств, нефтяных и газовых компаний, научных организаций, производители оборудования, авторитетные эксперты встретятся на одной площадке, чтобы обсудить широкий круг тем и вопросов, связанных с дальнейшим развитием отрасли.

Министр энергетики РФ Александр Новак:



– Объединение выставки и форума привело к созданию крупнейшей отраслевой демонстрационно-коммуникационной площадки. Она позволяет представить новейшие технологические разработки и решения для нефтегазовой индустрии и топливно-энергетического комплекса в целом, всесторонне обсудить и найти оптимальные пути решения приоритетных задач отрасли.

В этом году в одни сроки с выставкой "Нефтегаз-2018" пройдет 27-я международная выставка "Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений" - "Электро-2018". Такой формат одновременного проведения двух ведущих энергетических выставок на одной площадке значительно расширит аудиторию профессиональных посетителей, повысит уровень и масштаб деловых встреч, а в итоге – эффективность и коммерческую отдачу от участия в проектах.

"НЕФТЕГАЗ-2018"

В этом году международная выставка "Нефтегаз" отмечает свое 40-летие.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

544 компаний-участников из 23 стран мира

в том числе 280 российских компаний

коллективные экспозиции Германии, Китая, Чехии

31 407 кв. м. площадь выставки

"Нефтегаз" – всемирно известный выставочный бренд, имеющий высокий авторитет и репутацию одного из ведущих международных выставочно-конгрессных форумов с участием зарубежных и отечественных лидеров нефтяной, газовой и энергетической промышленности.

Выставка "Нефтегаз" обладает сертификатами качества Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

По итогам Общероссийского рейтинга выставок "Нефтегазу" присвоено почетное наименование "Лучшая выставка России 2016-2017 гг." по тематике "Нефть и газ".

По результатам опроса отрасли в 2017 г. выставка "Нефтегаз" была признана лучшим брендом как наиболее эффективный отраслевой выставочный проект.

Статус главного отраслевого мероприятия обеспечивают выставке "Нефтегаз" государственная поддержка, участие крупнейших компаний, полный охват рынка, профессиональная деловая программа.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин:

– Выставка "Нефтегаз" охватывает все новшества современной нефтегазохимии, предоставляет возможность ознакомиться с самыми актуальными технологическими решениями, содействует решению задач по импортозамещению, модернизации предприятий отрасли, повышению энергоэффективности.

В этом году на площади 31 407 кв. м свои возможности и новейшие достижения представляют 544 компании из 23 стран мира: Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Израиля, Испании, Индии, Казахстана, Канады, Китая (в том числе Тайвань), Литвы, Нидерландов, Республики Беларусь, России, США, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Японии.

Национальные экспозиции на выставке сформируют фирмы из Германии, Китая, Чехии, демонстрируя тем самым высокий интерес к российскому нефтегазовому рынку и развитию партнерских отношений с российскими компаниями.

Более 80% экспонентов участвуют в выставке на постоянной основе.

Новейшие образцы нефтегазового оборудования на "Нефтегаз-2018" демонстрируют ведущие зарубежные и отечественные производители и поставщики нефтяного и газового оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании, компании, занятые в бурении, строительстве, поиске, разведке, добыче объектов газо- и нефтедобычи, газо- и нефтехимии.

Россию на выставке представляют такие отраслевые гиганты, как "АРТ-Оснастка", "Башнефтегеофизика", "БОРХИММАШ", Концерн ВКО "Алмаз-Антей", "НТА-Пром", "Орелкомпрессормаш", ГК "Росатом", "Татнефть", "ТОТАЛ ВОСТОК", "Транснефть", "Трубная металлургическая компания-ТМК", "Тяжпрессмаш", "Уралмаш НГО Холдинг", "ЧТПЗ", "Эндресс+Хаузер" и другие.

В этом году выставку поддерживают 22 спонсора. Среди них – Корпорация "Ар энд Би Индастриэл Супплай компани" – официальный спонсор выставки; СЛСи ДЖИ ЭЙЧ – официальный партнер выставки; АРТ-Оснастка – спонсор навигации выставки; НТА Пром – спонсор электронной регистрации выставки; ООО "Московский завод "ФИЗПРИБОР", НЕФТЕАВТОМАТИКА, ПИ ЭМ АЙ – спонсоры раздела выставки; ЗАО НПП "НЕФТЕСЕРВИСПРИБОР", ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ, АО "РИМЕРА", СИНТЕК, ООО "ТД "НКМЗ", ТД ВЭЛАН, ТЕККНОУ, ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг", АО "Чебоксарский электроаппаратный завод", Феникс Контакт Рус, АО "ЭНЕРГОМАШ" – партнеры выставки; АО ВИКА МЕРА, НПО МИР, Прософт-Системы, ЗАО "ГК "Электрощит-ТМ Самара" – партнеры деловой программы выставки.

В выставке принимают участие всемирно известные зарубежные концерны и компании: ABB, Bauer Kompressoren GmbH, Centrax Gas Turbines Ltd, JUMO GmbH & Co. KG, KANEX Krohne Anlagen Export GmbH, Kerui Group, MTU Friedrichshafen GmbH, National Oilwell Varco, R&B Industrial Supply Company, Rockwell Automation, SAMSON AG, The Green Day Inhaber Gerhard Michael Kreuder, VEGA Grieshaber KG, Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Yantai Jereh Petroleum Equipment& Technologies Co., Ltd., Yokogawa Electric Corporation и другие.

Президент и Генеральный директор компании Messe Düsseldorf Вернер М. Дорншайдт:



– Начиная с 1978 года "Нефтегаз" находится в числе десяти важнейших мероприятий мира и считается узлом связи для специалистов нефтегазовой промышленности. Проходящая одновременно с Национальным нефтегазовым форумом, это единственная в индустрии специализированная выставка, организуемая при содействии Министерства энергетики Российской Федерации.

Тематика выставки "Нефтегаз-2018" охватывает все без исключения сегменты современного ТЭК. Ключевые разделы посвящены автоматизации, нефтегазохимии, новейшим разработкам сервисных и инжиниринговых транспортных компаний.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Ключевое мероприятие деловой программы выставки "Нефтегаз" – Национальный нефтегазовый форум. Организаторы: Министерство энергетики РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата РФ, Союз нефтегазопромышленников России, Российское газовое общество. Форум состоится 17-18 апреля в павильоне № 8, зал 3.

В фокусе внимания форума этого года:

Технологическое развитие нефтегазовой отрасли России в условиях цифровой трансформации мировой экономики и структурных преобразований;

Развитие нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности и импортозамещение;

Анализ трендов в инновациях, роль искусственного интеллекта и технологические преобразования и др.

В рамках выставки пройдут конференции, семинары, презентации, подробности на сайте>>>.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по энергетике, Президент Российского газового общества Павел Завальный:

– Не сомневаюсь, что международная выставка "Нефтегаз-2018" и дискуссии Национального нефтегазового форума дадут новые идеи, новые контакты для расширения делового сотрудничества, новые импульсы для инновационного развития ТЭК России, послужат укреплению энергетической безопасности страны.



Выставка работает с 10.00 до 18.00, 19 апреля – с 10.00 до 16.00.

Церемония официального открытия выставки "Нефтегаз-2018" состоится 16 апреля в 13.00, павильон № 1.