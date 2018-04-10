По заявлению "ЭнергосбыТ Плюс" возбуждено уголовное дело в отношении ООО УК "ПГУК"

Следственной частью УМВД России по г.Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководителей ООО УК "Первая городская управляющая компания".

В обслуживании управляющей компании до недавнего времени находилось 5 жилых домов в Автозаводском и Центральном районах Тольятти, перешедших к ПГУК от УК "Небо". По версии следователей, менеджмент ООО УК "ПГУК" направил денежные средства, поступившие от жителей обслуживаемых многоквартирных домов в качестве оплаты за коммунальные услуги, на нецелевые нужды. В общей сложности задолженность УК "ПГУК" перед энергетиками достигает 22,3 млн. рублей.

Следует отметить, что это далеко не первый случай, когда правоохранители выявляют нецелевое использование средств жителей Тольятти со стороны УК. В 2014 году в Центральном районном суде Тольятти экс-директор ЗАО "УК ЖКХ" и ООО "УК ЖКХ" Максим Скоробогатов был осужден по ст.160 ч.4 УК РФ "Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере" и приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. А в ноябре 2016 года экс-директор ООО "Стандарт ЖКХ" Юрий Чуев был осужден по аналогичной статье и также приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

На сегодняшний день общая задолженность Тольятти за потребленную тепловую энергию, произведенную ТЭЦ и котельными "Т Плюс", составляет 3,1 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребители тепла в Тольятти нарастили свой долг на 11,3%.

