Правительство обещало помочь подешевевшему "Русалу"

Правительство РФ обещает меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США. Наибольшие проблемы, видимо, будут у обремененного долларовыми кредитами "Русала" Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Компания получила запрет на экспорт алюминия в Америку и может столкнуться с ограничениями при поставках в другие страны. Юристы отмечают, что компании Евросоюза, на который приходится 45% поставок "Русала", могут торговать с ней, но это стало рискованным бизнесом. Источники “Ъ” в отрасли не исключают и возможности делистинга "Русала" и En+ Олега Дерипаски, что может облегчить реализацию различных закрытых от публики торговых схем по обходу санкций.

"Как и в предыдущих санкционных действиях, мы видим в этом совершенно очевидную и простую прагматическую цель — решать неконкурентными способами свои экономические задачи",— прокомментировал 9 апреля Дмитрий Медведев введенные на прошлой неделе санкции Минфина США. Напомним, что в SDN-лист, наиболее жестко ограничивающий бизнес граждан и компаний США с его фигурантами, впервые вошли крупные частные публичные компании РФ с международным листингом — "Русал" и En+ Group Олега Дерипаски, а также "Ренова" Виктора Вексельберга, равно как и сами бизнесмены (подробнее см. “Ъ” от 7 апреля). "По сути, это помеха нормальной деятельности российских компаний, которые успешно работают на глобальных рынках и составляют в этом смысле конкуренцию американскому бизнесу",— отметил премьер. По его словам, РФ "оставляет за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры".

Кроме того, господин Медведев пообещал рассмотреть вопрос о поддержке попавших под санкции компаний: "Это касается металлургов, энергетического сектора, торговли продукцией ОПК". Ведомствам поручено выработать соответствующие предложения.

Заявления главы правительства РФ звучали на фоне продолжавшегося обвала котировок бумаг российских компаний. Бумаги En+ (через нее Олег Дерипаска владеет "Евросибэнерго" и 48,13% акций "Русала") рухнули на Лондонской бирже на 41,97%, капитализация составила $3,2 млрд. Citi приостановил торговлю расписками группы на бирже. Котировки бумаг "Русала" в Гонконге рухнули в понедельник на 50,43%, на Московской бирже — на 20,35%, капитализация составила 342,6 млрд руб. ($5,67 млрд).

Также в En+ начался исход членов совета директоров: ушли Доминик Фрэс из Natixis и глава сингапурской AnAn International (6,25% En+, аффилирована с китайской CEFC) Гуан Мин Чжао. "Русал" также предупредил инвесторов, что санкции могут привести к техническому дефолту по некоторым кредитным обязательствам компании.

В компаниях господина Дерипаски в понедельник дополнительных комментариев не давали. По-прежнему молчали в "Ренове", хотя комментировали тему ее швейцарские компании. Sulzer сообщила, что выкупит у "Реновы" 5 млн своих акций, чтобы снизить долю группы до 48,83%, а Oerlikon и Schmolz+Bickenbach указали, что доля "Реновы" в их капитале ниже 50%, что не приведет к автоматическому введению санкций в их отношении.

Источники “Ъ” в инвесткомпаниях считают, что обещанная господдержка для En+ и "Русала" может включать целый ряд мер. Прежде всего это рефинансирование зарубежных долгов в российских госбанках, если возникнет необходимость, и перевод долларовых кредитов в иные валюты. На конец 2017 года общий долг "Русала" составлял $8,48 млрд, 92,5% было номинировано в долларах, крупнейший кредитор — Сбербанк ($4,1 млрд), в обращении есть евробонды на $1,6 млрд. У "Евросибэнерго", которая отражается в отчетах En+ как энергетический сегмент группы, общий долг на конец года был $4,66 млрд, в рублях номинировано 87,6%, крупнейшие кредиторы — госбанки РФ. В Сбербанке и ВТБ отказались от комментариев.

Также государство должно будет поддержать "Русал" в случае временного снижения производства и возможного ухода в простой части сотрудников. Такое возможно в период, когда компания будет перенаправлять торговые потоки не только из США и Северной Америки в целом (10% и 20% соответственно от общих продаж в 3,95 млн тонн по итогам 2017 года), но, возможно, и из стран Евросоюза (45% продаж), говорят собеседники “Ъ”. Источники Bloomberg в пяти торговых домах в понедельник уже заявили, что "Русал" направил им письма с рекомендацией приостановить платежи в адрес компании (безналичный долларовый платеж может быть заблокирован американским банком). "Существенного перенаправления торговых потоков вне Америки может и не случиться, но контрагенты "Русала", очевидно, будут выторговывать себе наилучшие условия из-за рисков, что скажется на марже компании",— рассуждает один из собеседников “Ъ”.

Управляющий партнер юрфирмы "Кульков, Колотилов и партнеры" Максим Кульков говорит, что неамериканские компании и физлица могут заключать самостоятельные сделки и торговать с лицами из SDN-списка: "Компания из ЕС может покупать алюминий "Русала" за евро, и это не будет обходом санкций". По его словам, риски возникают лишь тогда, когда неамериканские компании действуют от имени тех, кто попал под санкции США, или сознательно облегчают значительные финансовые операции от имени российских лиц из черного списка. "Если, например, европейская компания будет выступать агентом "Русала" по сделкам с американскими контрагентами, чтобы обойти санкции, то она тоже попадет под санкции",— поясняет юрист.

Управляющий партнер финской юрфирмы Borenius в России Андрей Гусев отмечает, что "санкционное законодательство США действует и за пределами американской территории, а с лета 2017 года оно применяется и к неамериканцам". "Что касается ситуации с европейскими и иными компаниями, санкционное регулирование США связывает их со случаями "значительного уровня" сделки, отношений, платежей с лицами, находящимися под санкциями, на которые такая компания пошла сознательно,— поясняет он.— При этом понятие значительности размыто. Европейцы, конечно, не в восторге от этой конструкции, ведь компании, нарушившие положение о значительности и сознательных действиях, могут сами попасть в санкционные списки США, а их американские активы — заморожены",— говорит господин Гусев. По его словам, если покупка у "Русала" алюминия европейской компанией — это часть ее повседневной деятельности "на обычную сумму", то нет критерия "значительности" и не должно быть риска санкций.

Почти все собеседники “Ъ” приводят в пример санкции в отношении Ирана, ограничивавшие экспорт нефти: добыча упала, но были задействованы торговые схемы по обходу ограничений. Сейчас En+ и "Русал" как публичные компании раскрывают много информации о бизнесе, но это можно решить делистингом активов, поскольку перспектива публичности для компаний неочевидна, рассуждают источники “Ъ”. По поводу дальнейших шагов единого мнения нет. Одни источники “Ъ” считают, что активы "Русала" хоть и номинально, но должны раздробиться и сменить владельцев, чтобы выбыть из-под санкций. Другие полагают, что может хватить расторжения акционерного соглашения "Русала", по которому En+ контролирует компанию, а также отказа от обмена доли Glencore в "Русале" (8,75%) на 10,55% En+, что даст последней контроль в 56,88%. Но, отмечают источники “Ъ”, включение в SDN-список Виктора Вексельберга с блокпакетом "Русала" показывает, что действия США могут быть "непредсказуемыми" — именно на это отреагировали инвесторы, распродававшие российские бумаги.

Коммерсант