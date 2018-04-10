В Шелковских районных электрических сетях "Чеченэнерго" прошли противопожарные учения

Специалисты Шелковских районных электрических сетей (РЭС) АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") подтвердили готовность к предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории подразделения. Совместно с представителями МЧС РФ по ЧР проведены противопожарные учения, направленные на проверку готовности персонала покинуть здание в случае возгорания, не поддаваясь панике.

По словам сотрудников МЧС, энергетики оперативно справились с проставленной задачей, уложившись в нормативы. После плановой эвакуации сотрудник чрезвычайного ведомства провел своеобразную "работу над ошибками", объяснив, как действовать во время пожара.

Участники учений показали высокую готовность оперативного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций и эффективного взаимодействия при ликвидации их последствий. Благодаря слаженной работе энергетиков и представителей МЧС учения прошли успешно.

Начальник Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" Шахмагомед Эскиев отметил, что вопрос обеспечения пожарной безопасности на энергообъектах является одним из важнейших в производственном процессе. Ответственные за противопожарную безопасность специалисты регулярно проводят инструктажи для персонала, согласно графику организуются противопожарные тренировки на энергообъектах. Под пристальным вниманием находятся мероприятия по предотвращению пожароопасных ситуаций и обеспечению энергообъектов и оснащенность производственных зданий средствами пожаротушения.

"В ходе учений мы отработали порядок проведения эвакуационных мероприятий, а также слаженность действий персонала в случае ЧС. Учения показали высокую готовность энергетиков к реагированию к различным внезапным ситуациям", - отметил он.