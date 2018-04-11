Александр Новак возглавил оргкомитет по проведению Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.04.2018 № 611-р Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак назначен председателем организационного комитета по подготовке и проведению 6-го Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

Мероприятие пройдет с 23 по 28 июня 2019 года на площадке многофункционального международного студенческого комплекса "Горный" Санкт-Петербургского Горного Университета. Решение о проведении Форума в Санкт-Петербурге было единогласно принято по итогам заседания Мирового нефтяного совета, состоявшегося в рамках 22-го Мирового нефтяного конгресса 9 июля 2017 года в Стамбуле.

Форум будущих лидеров - одно из центральных мероприятий нефтегазовой отрасли и представляет собой уникальную платформу для обмена опытом, передовыми достижениями нефтегазового сектора, позволяет участникам укрепить взаимодействие и наладить контакты с мировыми лидерами отрасли. Аудитория Форума насчитывает порядка 2000 молодых специалистов, студентов и аспирантов. Мероприятие проводится раз в три года в одной из 70 стран, входящих в Мировой нефтяной совет.