Филиал "Владимирэнерго" готов к безаварийному прохождению паводкового периода

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" реализует комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной работы энергооборудования в период весеннего половодья. Подготовку электросетевого комплекса к паводковому периоду контролирует специально созданная комиссия. В период массового снеготаяния и весеннего разлива рек возникает вероятность подтопления электросетей, что усложняет условия их эксплуатации и повышает риск повреждения оборудования. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей во "Владимирэнерго" ежегодно реализуется целый комплекс противопаводковых мероприятий.

Во всех производственных отделениях (ПО) "Владимирэнерго" созданы специальные комиссии под руководством главных инженеров ПО. Работу энергетиков в период паводка координирует центральная комиссия во главе с главным инженером филиала.

Особое внимание энергетиков в данный период уделяется электроустановкам и участкам воздушных линий электропередачи, расположенным в зонах риска возможного подтопления, а также переходам ВЛ 35–110 кВ через реки. Эти территории находятся под непрерывным надзором энергетиков, для этого разработаны и выполняются графики проведения осмотров. Под особым контролем находятся электроустановки, обеспечивающие электроснабжение социально-значимых объектов.

Проверено техническое состояние стационарных и передвижных насосов, плавсредств и спецтехники, работоспособность дренажных устройств и средств водоотлива. С целью оперативной ликвидации возможных аварийных ситуаций подготовлены резервные источники систем электроснабжения и определены места их дислокации, налажено взаимодействие и оперативная связь с подразделениями МЧС, региональными властями и местными администрациями, гидрометеорологическими службами. Ведется постоянный мониторинг паводковой ситуации в регионе. Организованы и проведены специальные тренировки с оперативным и ремонтным персоналом.

Энергетики проводят регулярные проверки действующих схем связи с местными гидрометеорологическими и другими информационными службами, ответственными за оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций. По окончании паводка запланировано проведение послепаводковых мероприятий, включая осмотр и укрепление воздушных линий электропередачи, подстанций, зданий и сооружений в зонах затопления.