Город мастеров с участием энергетиков прошел в одном из ведущих вузов Хабаровска

Энергетики сразу двух филиалов ПАО "РусГидро" приняли участие в Дне открытых дверей "Город мастеров", организованном одним из ведущих вузов края. Совместное экспоместо хабаровского филиала АО "ДРСК" и филиала АО "ДГК" "Хабаровская генерация" на базе Электроэнергетического института ДВГУПС посетило более 200 старшеклассников.

В рамках презентации своей профессии хабаровские энергетики не только организовали экспозиционное место с интересной фотозоной, функционирующими макетами энергообъектов и игровыми наборами электросхем, но и провели для школьников краевой столицы брейн-ринг "ЭнергетикУм". В течение часа сразу четыре команды состязались за право носить звание лучших знатоков в вопросах энергоотрасли среди своих сверстников. В итоге, в упорной интеллектуальной борьбе победу одержала команда учащихся средней школы №30 под названием "ДВГУПС". Все без исключения игроки "ЭнергетикУма" получили памятные подарки от Хабаровских электрических сетей, Хабаровской генерации и университета.

Для студентов первых курсов Электроэнергетического Института ДВГУПС была организована информационная встреча с первыми лицами энергопредприятий. Свои вопросы о специфике деятельности ХЭС, а также о карьере в сетевой компании будущие энергетики смогли задать Егору Тымчевскому, заместителю главного инженера хабаровского филиала АО "ДРСК" по эксплуатации и ремонтам.

Своеобразный фестиваль профессий длился более трех часов, благодаря чему посетить экспозицию энергетиков смогли все гости мероприятия.

По единодушному мнению организаторов "Города мастеров" и его участников, подобные совместные мероприятия учебного заведения и работодателей для профориентации будущих абитуриентов стоит сделать ежегодной.