"Ленэнерго" модернизирует сети в Киришском районе Ленобласти

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") проводит комплексную реконструкцию распределительных сетей 10-0,4 кВ в Киришском районе Ленинградской области. Работы улучшат электроснабжение крупной деревни Кусино и позволят присоединять новых потребителей к электрическим сетям.

Специалисты "Ленэнерго" модернизировали воздушные линии 10-0,4 кВ длиной более 30 км, заменили три трансформаторные подстанции и установили три реклоузера.

При модернизации воздушных линий специалисты "Ленэнерго" использовали современный самонесущий изолированный провод (СИП). Главное преимущество СИП – при повреждении линий электропередачи в сети остается напряжение, а потребители продолжают получать электричество. Кроме того, данная технология экологична, так как совершенно безопасна для птиц.

Также энергетики реконструируют три трансформаторные подстанции с установкой вакуумных выключателей и телемеханики, смонтируют блочную комплектную трансформаторную подстанцию и построят волоконно-оптическую линию связи, которая позволит удаленно управлять сетью с диспетчерского пункта. Завершение работ запланировано на лето 2018 года.