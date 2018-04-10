Николай Никифоров обсудил вопросы развития связи в Калмыкии

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел встречу с главой Калмыкии Алексеем Орловым. В ходе встречи стороны обсудили реализацию программы по устранению цифрового неравенства и ход реформы универсальных услуг связи (УУС) в Республике Калмыкия.

Глава Минкомсвязи России подчеркнул, что в 2018 году планируется завершить реализацию реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства в регионе. Сегодня в рамках программы к высокоскоростному интернету подключено 13 населенных пунктов, где проживает от 250 до 500 человек, в 2018 году планируется подключить еще 20 населенных пунктов. Напомним, что трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках УУС Республика Калмыкия подписала в феврале 2016 года.

Николай Никифоров также отметил, что в рамках поручения, которое поставил Президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию РФ 1 декабря 2016 года, в 2018 году планируется обеспечить высокоскоростным интернетом 73 медицинских учреждения региона. К настоящему моменту в Калмыкии подключено 14 медицинских учреждений.