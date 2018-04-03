Павел Завальный предложил сделать повышение эффективности проектов генерации до определенных показателей условием отбора проектов в программу ДПМ-штрих

"Особое внимание должно быть уделено разработке критериев модернизации при принятии программы ДПМ-штрих. На мой взгляд, обязательным условием вложения средств в модернизацию генерации по схеме ДПМ-штрих должно быть повышение ее экономической и экологической эффективности с достижением КПИТ (коэффициента полезного использования топлива) для угольной генерации не менее 40%, для газовой – не менее 50%. Конкуренция среди потенциальных участников должна идти по критериям большей загрузки, большей эффективности и локализации", - подчеркнул Завальный, выступая на расширенном заседании Коллегии министерства энергетики, посвященном итогам 2017 года.

Комитет Государственной Думы по энергетике уделяет будущей программе модернизации генерирующих мощностей большое внимание. Тема дважды рассматривалась на "круглых столах", организованных комитетом. Первый из них касался источников финансирования модернизации генерации, второй – развития российского энергетического турбиностроения.

По мнению комитета, одна из важнейших задач при реализации программы ДПМ-штрих – добиться повышения экономической и экологической эффективности генерации при соблюдении условия роста стоимости электроэнергии не выше инфляции, а также дать возможность производителям российского энергетического оборудования получить новых заказчиков. "Целесообразно было бы при реализации программы ДПМ-штрих отдать приоритет продукции отечественного турбиностроения. При этом задача органов власти – создать такую систему критериев и стимулов, которая позволит генерирующим компаниям при модернизации поставить на своих объектах не просто отечественное, но наиболее эффективное и конкурентоспособное оборудование", полагает Завальный.