С начала года сотрудники Комиэнерго выявили 141 факт хищения электроэнергии

С начала 2018 года в ходе рейдов сотрудниками филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" выявлен 141 факт безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии юридическими и физическими лицами. Энергокомпании причинен ущерб на сумму порядка 7 млн рублей. По всем фактам составлены акты, которые направлены либо в АО "Коми энергосбытовая компания" для дальнейшего предъявления потребителю, либо - в правоохранительные органы. К административной ответственности привлечено 23 виновных лица.Для исключения фактов хищения электроэнергии и выявления недобросовестных потребителей специалисты филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" с 2012 года используют новые приборы и программное обеспечение. Современные разработки позволяют определять фактическое потребление электроэнергии даже без выезда непосредственно к прибору учета. Энергетики устанавливают такие счетчики в частном секторе: автоматика передает показания по потребленной электроэнергии всей улицы и каждого дома в отдельности на рабочий компьютер оператора, где информация анализируется. Программа позволяет выявить места, где "теряется" электроэнергия, - таких недобросовестных потребителей энергетики посещают адресно.Кроме того, счетчики устанавливаются на опорах линии электропередачи. Таким образом, возможность несанкционированного подключения к электросетям и энерговоровства исключенаФилиал "Комиэнерго" напоминает: бездоговорное (самовольное подключение к электросетям) и безучетное (вмешательство в работу электросчетчиков, нарушение защитных пломб и маркировочных средств, потребление электроэнергии в обход электросчетчика) потребление электроэнергии административно и уголовно наказуемы. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для физических лиц штраф составляет от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, не считая оплаты всего объема потребленной электроэнергии.В случае, если суд признает, что со стороны потребителя имеется преднамеренное хищение электроэнергии, похитителя ждет более суровое наказание по статье 165 Уголовного кодекса РФ: штраф, принудительные работы и даже лишение свободы сроком до трех лет.Отметим, что хищение электроэнергии может быть смертельно опасным не только для энерговора: оно несет угрозу надежного электроснабжения добросовестных граждан. В филиале "Комиэнерго" круглосуточно работает бесплатный телефон доверия. Позвонив по номеру 8-800-250-17-00, каждый житель Республики Коми может сообщить о конкретных фактах хищений электроэнергии, краже проводов, электрооборудования и других материальных ценностей, а также о фактах повреждений, порчи имущества, вандализма на объектах Комиэнерго. По каждому сигналу специалисты Управления по безопасности филиала проведут проверку и, при необходимости, направят материалы в правоохранительные органы. Конфиденциальность гарантируется.