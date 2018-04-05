С начала года сотрудники Комиэнерго выявили 141 факт хищения электроэнергии

С начала 2018 года в ходе рейдов сотрудниками филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" выявлен 141 факт безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии юридическими и физическими лицами. Энергокомпании причинен ущерб на сумму порядка 7 млн рублей. По всем фактам составлены акты, которые направлены либо в АО "Коми энергосбытовая компания" для дальнейшего предъявления потребителю, либо - в правоохранительные органы. К административной ответственности привлечено 23 виновных лица.
Для исключения фактов хищения электроэнергии и выявления недобросовестных потребителей специалисты филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" с 2012 года используют новые приборы и программное обеспечение. Современные разработки позволяют определять фактическое потребление электроэнергии даже без выезда непосредственно к прибору учета. Энергетики устанавливают такие счетчики в частном секторе: автоматика передает показания по потребленной электроэнергии всей улицы и каждого дома в отдельности на рабочий компьютер оператора, где информация анализируется. Программа позволяет выявить места, где "теряется" электроэнергия, - таких недобросовестных потребителей энергетики посещают адресно.
Кроме того, счетчики устанавливаются на опорах линии электропередачи. Таким образом, возможность несанкционированного подключения к электросетям и энерговоровства исключена
Филиал "Комиэнерго" напоминает: бездоговорное (самовольное подключение к электросетям) и безучетное (вмешательство в работу электросчетчиков, нарушение защитных пломб и маркировочных средств, потребление электроэнергии в обход электросчетчика) потребление электроэнергии административно и уголовно наказуемы. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для физических лиц штраф составляет от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, не считая оплаты всего объема потребленной электроэнергии.
В случае, если суд признает, что со стороны потребителя имеется преднамеренное хищение электроэнергии, похитителя ждет более суровое наказание по статье 165 Уголовного кодекса РФ: штраф, принудительные работы и даже лишение свободы сроком до трех лет.
Отметим, что хищение электроэнергии может быть смертельно опасным не только для энерговора: оно несет угрозу надежного электроснабжения добросовестных граждан. В филиале "Комиэнерго" круглосуточно работает бесплатный телефон доверия. Позвонив по номеру 8-800-250-17-00, каждый житель Республики Коми может сообщить о конкретных фактах хищений электроэнергии, краже проводов, электрооборудования и других материальных ценностей, а также о фактах повреждений, порчи имущества, вандализма на объектах Комиэнерго. По каждому сигналу специалисты Управления по безопасности филиала проведут проверку и, при необходимости, направят материалы в правоохранительные органы. Конфиденциальность гарантируется.