Строители асфальтируют полотно автодорожной арки Крымского моста

Строители приступили к укладке асфальтобетона на автодорожной арке Крымского моста. Работа выполняется в два этапа: нижний слой уже выполнен, верхний будет уложен после технологического перерыва, через несколько дней.

"Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая – около 4,5 тысяч квадратных метров. Так что на укладку нижнего слоя асфальтобетона мы закладываем примерно 5-6 часов, - сообщил заместитель гендиректора компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков. – Делаем перерыв на два-три дня, после чего точно так же за 5-6 часов укладываем верхний слой".

Дорожное покрытие на арочном пролете аналогично остальным участкам Крымского моста: двухслойное общей толщиной 11 см. До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность арочного пролета был нанесён слой гидроизоляции.

Строители уже установили на арочном пролете все 14 мачт наружного освещения, а по внешним полосам движения – барьерное ограждение. После того, как участок будет покрыт асфальтобетоном, строители смонтируют барьерное ограждение на разделительной полосе.

"В целом по трассе Крымского моста асфальтирование выполнено примерно на 75 %, а общая готовность полотна, включая дорожную одежду, деформационные швы и элементы обустройства, достигает 80 %, - отметил Дмитрий Кондаков. – Как только завершим укладку асфальта, приступим к нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков".