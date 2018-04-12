790 КВт мощности получили новые потребители калмыцкого филиала МРСК Юга в первом квартале 2018 года

С начала года калмыцкий филиал ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") исполнил обязательства по 82 договорам на технологическое присоединение (ТП) к своим электросетям, предоставив новым потребителям 790 КВт мощности.

Сегодня в Калмэнерго действует 372 договора на технологическое присоединение с общей запрашиваемой мощностью 14 МВт.

С начала года в калмыцкий филиал МРСК Юга поступило 198 заявок на подключение к сетям энергокомпании, по заключенным 167 договорам компания предоставит свыше 2 МВт мощности. Более 90% потребностей в присоединении – физические лица и представители малого бизнеса с мощностью до 15 кВт.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку через корпоративный сайт МРСК Юга. Там же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Такой способ подачи заявки сократит количество обязательных визитов в офисы компании до трех.

Другой полезный интерактивный ресурс – сервис "День потребителя". С его помощью можно записаться на личный прием к одному из ответственных руководителей, чтобы обсудить любой вопрос по ТП. Проходят такие приемы еженедельно по пятницам.