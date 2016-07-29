АО "Екатеринбургэнергосбыт" взыскал более 10,5 млн рублей с крупнейшего муниципального предприятия Екатеринбурга

10 апреля 2018 года Арбитражный суд Свердловской области вынес решение в пользу акционерного общества "Екатеринбургэнергосбыт" о взыскании с Муниципального унитарного предприятия (МУП) "Екатеринбургэнерго" долга в размере 10 540 671 рубля 38 копеек.

Данный объем задолженности сформирован за период с ноября по декабрь 2017 года за услуги по договору энергоснабжения.

Напомним, что МУП "Екатеринбургэнерго" является крупнейшим должником АО "Екатеринбургэнергосбыт". На сегодня дебиторская задолженность составляет более 350 млн рублей. Начиная с ноября 2015 года МУП "Екатеринбургэнерго" практически перестало осуществлять платежи за поставленную электроэнергию гарантирующему поставщику, при этом потребление электроэнергии его объектами продолжалось, соответственно задолженность увеличивалась.

АО "Екатеринбургэнергосбыт" намерен продолжать работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности в отношении МУП "Екатеринбургэнерго" до полного ее погашения. В настоящий момент в Арбитражном суде Свердловской области в работе находится еще несколько исков от сбытовой компании к МУП.