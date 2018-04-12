ARWE 2018: процесс развития рынка ветроэнергетики в России запущен

10-11 апреля в Сочи прошла выставка-конференция "Альтернативные источники мировой энергии" ARWE 2018. Мероприятие объединило представителей крупнейших энергетических компаний, федеральных и региональных министерств и ведомств, регуляторов рынка с целью обсуждения дальнейших планов развития ВИЭ в России.

По словам генерального директора компании-организатора ARWE 2018 Владимира Затынайко, Краснодарский край является наиболее заинтересованным регионом в развитии альтернативной энергетики. "ARWE – очень своевременное и ориентированное на практический результат мероприятие. Не случайно сегодня здесь собрались как представители крупнейших игроков рынка альтернативной энергетики, так и представители предприятий, которым только предстоит стать участниками отрасли, регуляторы рынка и эксперты – все те, кто создает новую отрасль российской энергетики", - отметил в своей приветственной речи Владимир Затынайко.

Открытие ARWE 2018 началось с пленарного заседания "Перспективы развития ВИЭ в России", на котором были затронуты такие актуальные вопросы, как меры государственной поддержки производителей, поставщиков и инвесторов отрасли ВИЭ, локализация производства оборудования, продление программы ДПМ ВИЭ (договор о предоставлении мощности, подразумевающий возврат инвестиций в строительство ВИЭ-проекта с гарантированной доходностью – ред.), действующей в России до 2024 года. Модератором секции выступил Игорь Брызгунов, Председатель Российской Ассоциации Ветроиндустрии. С ключевыми докладами выступили Олег Токарев, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России, а также представители ведущих компаний отрасли: Стефан Звегинцов (ПАО "Энел Россия"), Энвер Шульгин (АВВ), Кимал Юсупов (Vestas Central Europe), Максим Елисавенко (Siemens Gamesa Renewable Energy), Анатолий Судаков (ПАО ОМЗ).

"Процесс развития рынка ветроэнергетики в России запущен, а значит он будет развиваться и дальше. Идут обсуждения и строятся планы не только до окончания программы ДПМ ВИЭ, но и на долгие годы вперед, вплоть до 2035 года. Для того, что рынок ВИЭ стал самоокупаемой системой, его игрокам необходимо оказывать поддержку. Россия – самая быстроразвивающаяся страна в области ветроэнергетики. Ветроэнергетика и солнечная энергетика станут необходимым элементом энергоснабжения в отдаленных и труднодоступных регионах", - подчеркнул генеральный директор подразделений Vestas Russia и Vestas Manufacturing Russia Кимал Юсупов.

Важным мероприятием ARWE 2018 стала сессия "Проблемы развития ветроэнергетики в России с учетом требования локализации производства оборудования", модератором которой выступил Олег Токарев. Он подчеркнул, что локализация это не только перенос технологий, но и создание собственных компетенций и производств. По его мнению, развитие ВИЭ должно базироваться на основе локализованных производств, потому что только так создаются крупные компании. По мнению экспертов, принимающих участие в ARWE 2018, ускоренный процесс локализации создаст новую индустрию ветроэнергетики в РФ. Необходимо скорректировать нормативно-правовую базу и организовать трансфер технологий на основе выстраивания цепочки глобальных поставщиков. Таким образом будет возможно поддержать не только экономический, но и политический интерес государства.

Обсуждение вопросов создания производственных баз под развитие ВИЭ продолжилось на секции "Промышленная политика субъектов РФ в части программ локализации как основа оптимального взаимодействия между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли ВИЭ". Модератором секции выступила Инна Рыкова, руководитель центра отраслевой экономики ФГБУ "НИФИ" Министерства финансов РФ.

Во время секции эксперт Департамента промышленной политики Фонда развития промышленности Тимур Цупиков рассказал о специальных инвестиционных контрактах (СПИК), которые субсидируются государством. По мнению Инны Рыковой, все предлагаемые механизмы поддержки отрасли ВИЭ требуют тщательного анализа цепочки от стадии экспертизы (наличия ветра в регионе) до стадии выхода на проектную мощность. Возникает необходимость определить правильные меры поддержки и финансирования отрасли с учетом политики иностранных компаний и их возможности выхода на российский рынок.

Ключевым мероприятием ARWE 2018 стал "Форум поставщиков", организованный по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и призванный помочь ускорить процесс локализации в России. Форум прошел в формате закрытых встреч-консультаций поставщиков оборудования и технологий в сфере ВИЭ с представителями крупных энергетических и инжиниринговых компаний, таких как Siemens Gamesa Renewable Energy, Vestas, Fuhrlaender Windtechnology. В мероприятии приняли участие более 60 делегатов.

Как отметил Моритц Джессе, руководитель региональных закупок компании Vestas, такие встречи дают хорошую возможность для презентации собственных технологий и разработок, а также для установления новых контактов.

В рамках второго дня ARWE 2018 для участников конференции была организована экологическая экскурсия в Ахштырское ущелье. Для того, чтобы попасть в ущелье, они прошли по знаменитому мосту в Скайпарке AJ Hackett Sochi. Во время экскурсии в природный заповедник участники узнали об особенностях пяти климатических зон, в которых располагается город Сочи, провели исследования, данные которых будут переданы профессору РУДН А.Л. Рыбалко.

О мероприятии:

Выставка-конференция ARWE 2018 проходила 10-11 апреля в г. Сочи. Организатор мероприятия: АО "Электрификация".

Соорганизаторы: Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ), газета "Энергетика и промышленность России", ФГБУ "Научно-исследовательский финансовый институт" Министерства финансов Российской Федерации, Фонд развития промышленности.

Активную поддержку ARWE 2018 оказали: Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство энергетики РФ, Коллегия Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей.