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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 400 злостных неплательщиков г. Элисты могут остаться без электроэнергии

Более 400 злостных неплательщиков г. Элисты могут остаться без электроэнергии

12 апреля 2018, 13:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО

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Гарантирующий поставщик электроэнергии г.Элисты - калмыцкий филиал ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") подал в управляющие компании и районные электрические сети (РЭС) города 435 заявок на отключение злостных неплательщиков от электричества.

В начале апреля текущего года компания уведомила 547 потребителей г. Элисты об имеющейся у них задолженности, превышающей двукратный период оплаты, и в случае неоплаты они будут отключены от сети подачи электроэнергии. Несмотря на это, оплату произвели лишь чуть более ста потребителей, остальные, к сожалению, предупреждение проигнорировали, в связи с чем теперь рискуют остаться без электричества. В компании сообщили, что согласно действующему законодательству, на погашение задолженности, со дня уведомления, отводится не более 30 дней. В случае непогашения имеющейся задолженности, в срок до 3 мая, обозначенные потребители будут отключены от электросети.

Отметим, что с начала текущего года, за имеющуюся задолженность подача электроэнергии была прекращена 572 абонентам г. Элисты, которые ранее получали аналогичные уведомления.

Помимо персональных извещений, гарантирующий поставщик регулярно доводит информацию, уведомления о просроченной задолженности и через свой Интернет-сайт http://kalmenergo.mrsk-yuga.ru/garantiruyushchiy-postavshchik/perechen-potrebiteley-g-elisty-v-otnoshenii-kotorykh-planiruetsya-vvedenie-ogranicheniy-rezhima-potr/

"Ограничение в подаче электроэнергии – крайняя мера в борьбе со злостными неплательщиками. Но стоит отметить, что при этом, многие абоненты предпочитают погашать долги, не доводя ситуацию до отключения от сети. В значительный степени этому способствует новый способ уведомления - посредством размещения списков должников в сети Интернет", - отметили в энергосбытовом управлении Калмэнерго.

По данным энергосбытового управления Калмэнерго, на 31 марта 2018 года общий объем дебиторской задолженности потребителей Элисты за электроэнергию составляет 305,6 млн. рублей. По-прежнему низкий процент оплаты приходится на сферу ЖКХ – управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, крупные коммунальные предприятия, в частности ОАО "Энергосервис". Суммарная задолженность данных потребителей более 126,9 млн. рублей.

Компания: ПАО "МРСК Юга"

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