DELTA продемонстрирует на "Электро" стабилизаторы напряжения

Турецкая компания DELTA , один из мировых производителей силового электронного оборудования разного типа, впервые представит на выставке "Электро-2018" свою продуктовую линейку стабилизаторов напряжения.

На выставочном стенде компании DELTA FD165 в павильоне "Форум" будут представлены две серии стабилизаторов напряжения.



Серия электромеханических стабилизаторов напряжения SRV – однофазные решения от 1 кВА до 50 кВА и трехфазные решения от 3 кВА до 3000 кВА. Эти стабилизаторы способны удовлетворить потребности как частного сектора, так и промышленных предприятий.

Серия электронных стабилизаторов напряжения STK – однофазные решения от 1 кВА до 50 кВА и

трехфазные решения от 10 кВА до 3000 кВА. Применяются такие устройства для защиты серверных, лабораторного оборудования, измерительных стендов и медицинских приборов.

Вся линейка предлагаемых стабилизаторов напряжения обладает самыми современными характеристиками, которые смогут удовлетворить даже самых требовательных заказчиков.

Выставка "Электро" открывается на 16 апреля! Получите билет : http://www.elektro-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1

