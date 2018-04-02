Филиал "Ивэнерго" обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей региона в период паводка

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" успешно поддерживает бесперебойную работу электросетевого комплекса Ивановской области в паводковый период. В зоне особого внимания энергетиков – подстанции и опоры линий электропередачи, расположенные в местах возможного подтопления, в низменностях, пойменных и других затопляемых местах. Графики осмотров переходов ВЛ 6–110 кВ через водные преграды соблюдаются персоналом "Ивэнерго" неукоснительно.

Под постоянным контролем находятся электроустановки, обеспечивающие электроснабжение социально значимых объектов. Для их оперативного подключения в случае возникновения возможных внештатных ситуаций в компании имеются резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭ). Для оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций подготовлены и проверены плавсредства, стационарные и передвижные насосы, спецтехника, машины и механизмы, необходимые для предотвращения и оперативной ликвидации возможных подтоплений электросетевых объектов, сформирован аварийный резерв материалов. Все организационные и технические противопаводковые мероприятия энергетики проводят во взаимодействии с гидрометеорологическими службами, ГУ МЧС России по Ивановской области, администрациями муниципальных образований региона.

11 апреля персонал "Ивэнерго" принял участие в смотре сил и средств Ивановской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в рамках масштабных тактико-специальных учений, прошедших в поселке Холуй Южского района. Основными целями учений являлись проверка выполнения Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья на территории Ивановской области; определение степени готовности органов управления, сил и средств учреждений Ивановской областной подсистемы РСЧС к выполнению задач по предназначению, а также достижение высокой слаженности в работе организаций различного рода деятельности, органов управления, формирований и служб при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и других происшествий.

Готовность специальных служб к возможному осложнению паводковой обстановки оценили врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и начальник ГУ МЧС России по Ивановской области Вячеслав Бутко.

Заместитель генерального директора ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - директор филиала "Ивэнерго" Игорь Кайсин подробно рассказал главе региона о характеристиках спецтехники, привлекаемой для ликвидации последствий ЧС на объектах электросетевого комплекса, и в частности командно-штабном автомобиле. "Данная машина оснащена оборудованием для организации аудио, видео- и спутниковой связи с центральной диспетчерской службой, которая в режиме реального времени позволяет наблюдать за проведением аварийно-восстановительных работ, отдавать команды и осуществлять руководство", - сообщил он Станиславу Воскресенскому. Также директор филиала доложил врио губернатора оперативную обстановку на объектах электросетевого комплекса "Ивэнерго", связанную с прохождением паводка.

Организаторы смотра отметили высокую готовность технических средств филиала "Ивэнерго" и налаженное взаимодействие энергетиков с подразделениями МЧС России по Ивановской области.