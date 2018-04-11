Кирилл Молодцов возглавил делегацию Российской Федерации на втором Азиатско-Тихоокеанском энергетическом форуме

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов принял участие в церемонии открытия министерского сегмента второго Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума (АТЭФ-2).

Как представитель страны, председательствующей на предыдущем АТЭФ-1, Кирилл Молодцов подчеркнул, что АТР является динамично развивающимся регионом мира, где наблюдается как быстрый рост населения, так и интенсивное технологическое развитие, что стимулирует потребности в постоянном развитии энергетической инфраструктуры.

Заместитель Министра напомнил, что для того, чтобы найти ответы на вопросы, связанные с доступом к энергии, которые всегда стояли в этом регионе достаточно остро, по инициативе Правительства Российской Федерации в 2013 году был проведен первый в истории структуры ООН Азиатско-тихоокеанский энергетический форум во Владивостоке. По итогом проделанной работы был достигнут ряд важных решений. В частности, в структуре ЭСКАТО появился Комитет по энергетике, а в штат было введено отдельное энергетическое подразделение. Кроме этого, большее внимание стало уделяться вопросам энергетической повестки, а решение задач отрасли стало носить системный характер.

В ходе поездки Кирилл Молодцов также выступил на пленарном заседании по вопросам энергетической политики Российской Федерации, акцентируя внимание на усилиях России по расширению сотрудничества со странами АТР.