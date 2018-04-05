Липецкие энергетики выступили в роли экспертов в конкурсе научно-технологических проектов

Представитель Липецкэнерго дал профессиональную оценку проектам, представленным на Всероссийском конкурсе по направлению современная энергетика. Накануне состоялся заключительный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. Здесь одаренные старшеклассники Липецкой области презентовали свои разработки в агро- и биотехнологиях, в когнитивных исследованиях и энергетических системах. В экспертный совет Всероссийского конкурса вошли представители крупнейших компаний и институтов Липецкой области.

В качестве эксперта от Липецкэнерго по направлению современная энергетика выступил начальник Управления учета электроэнергии Вадим Негробов. Он предложил участникам конкурса разработать проекты по теме "Автоматическое управление энергопотреблением в системе "умный дом".

Юные инженеры поделились своими разработками в управлении освещенностью в зависимости от времени года и суток, системе автоматической стабилизации напряжения и управления энергосбережением.

Одним из ярких проектов от участников конкурса стал MOLproject, основанный на двух специализированных программах. Первая призвана перевести часть технического оборудования дома на ночной режим работы, вторая же осуществляет заряд аккумуляторных батарей во время действия ночного тарифа с последующим использованием энергии в дневное время, когда электроэнергия наиболее дорогая. По мнению школьников, эта система обеспечит экономию электроэнергии в жилом доме за счет выгодной сегодня дифференциации тарифа "день-ночь" и позволит сократить расходы на 40%. Кроме того, домашняя персональная ассистент-программа проведет необходимые расчеты и предоставит информацию о потреблении электричества на мобильный телефон хозяина. Принцип действия своей системы участники продемонстрировали на сделанном своими руками макете "умного дома".

"Такие конкурсы не только дают возможность старшеклассникам заявить о себе, как о молодых лидерах с инновационным мышлением, но и помогают крупным компаниям Липецка выявлять будущих высококлассных специалистов", - отметил начальник управления учета электроэнергии филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" Вадим Негробов.