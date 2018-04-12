На Саратовской ТЭЦ-2 и Балаковской ТЭЦ-4 стартовали капитальные ремонты энергооборудования

В апреле на Саратовской ТЭЦ-2 стартовал капитальный ремонт турбоагрегата №8 мощностью 50 МВт. В ходе ремонта будет проведен контроль состояния металла, заменены сегмента концевых и промежуточных уплотнений, рабочие лопатки 25-й ступени, сняты и установлены бандажные кольца ротора генератора с проведением дефектоскопии. Итоговым мероприятием станут тепловые испытания генератора.

На Балаковской ТЭЦ-4 также приступили к капитальному ремонту котлоагрегата №7 паропроизводительностью 420т/ч. По плану работ будет проведена замена газовоздухопроводов и их опорных конструкций с восстановлением тепловой изоляции, ремонт обмуровки топки, конвективной шахты, а также капремонт энергооборудования и техническое диагностирование необогреваемых гибов.

Отметим, что в настоящее время на Балаковской ТЭЦ-4 завершен текущий ремонт котлоагрегата паропроизводительностью 420 т/час, на ТЭЦ-5 - турбоагрегата мощностью 110 МВт и котлоагрегата паропроизводительностью 500 т/час. На Энгельсской ТЭЦ-3 уже завершен ремонт котлоагрегата №6 паропроизводительностью 320 т/ч.

До начала отопительного сезона 2018/2019гг. в г. Саратове, Энгельсе и Балакове будут выполнены 4 капитальных, 57 текущих и 1 средний ремонты основного и вспомогательного оборудования теплоэлектроцентралей. Кроме этого, энергокомпания уделит внимание строительным конструкциям самих зданий. Энергетики подчеркивают, что ремонтные работы не повлияют на режим теплоснабжения.

