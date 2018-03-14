Новая кабельная система ПЕРФОРОСТ

Специалисты компании КОРОБОВ разработали второе поколение кабельной системы класса SVS (от англ. Safe Vent System или Защищенная Вентилируемая Система) на базе ПЕРФОРОСТОВ. Благодаря запатентованным технологиям, ПЕРФОРОСТЫ обладают уникальными эксплуатационными характеристиками, которые позволяют достичь высоких результатов.

ПЕРФОРОСТ - это защищенная кабельная конструкция, снабжённая пространственной рамой с вентиляционными отверстиями. Изделие обеспечивает естественную вентиляцию и является конструкцией для прокладки кабеля сечением, в т.ч. свыше 25 кв. мм.

Узнать более подробную информацию о новинке вы можете в следующих материалах:

Презентация и технологии ПЕРФОРОСТ;

Системные решения КОРОБОВ;

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Напомним, что компания КОРОБОВ образована в 2005 году, за прошедшее время накоплен огромный опыт и реализованы значимые проекты на кабеленесущих системах КОРОБОВ.