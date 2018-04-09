Павел Ливинский: "Несмотря на увеличение числа опасных погодных явлений, "Россети" улучшили надежность электроснабжения"

Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский в ходе своего выступления на итоговом заседании расширенной Коллегии Минэнерго РФ отметил, что в 2017 году энергетики продолжили улучшать производственные показатели благодаря особому вниманию, уделяемому подготовке специалистов и оборудования к пиковым нагрузкам.

"В осенне-зимнем периоде 2017/2018 гг. по сравнению с предыдущим ОЗП на 72% возросло число опасных метеорологических явлений, способных оказать негативное влияние на работу сетевого оборудования. Тем не менее по группе "Россети" на 9% процентов снижена удельная аварийность, на 10% сокращена средняя длительность технологических нарушений. А в дополнение к имеющимся нормативам мы сами для себя ввели "правило 3 часов", согласно которому в любом случае линия должна встать под напряжение в течение 180 минут после обесточивания потребителей. И наши специалисты справляются с поставленной задачей", - заявил глава сетевого холдинга.

По словам Павла Ливинского, всего за пять лет своего существования группа "Россети" практически вдвое улучшила свои показатели SAIDI и SAIFI, что свидетельствует о правильности выбранного вектора развития, методов управления сетевой инфраструктурой и подходам к постоянному повышению квалификации и отработке практических навыков персонала.

Отдельно генеральный директор "Россетей" остановился на доступности услуг электросетевого комплекса. В частности, он отметил, что рейтинге Всемирного Банка Doing Business Россия впервые в истории вошла в десятку лучших стран по показателю "Подключение к системе энергоснабжения".

Группа "Россети" проделала колоссальную работу по снижению стоимости технологического подключения, сокращению его сроков, приложила значительные усилия для развития электронных сервисов, делающих общение заявителей с сетевыми организациями максимально удобными. Только за 2017 год к электросетям было подключено 759 тысяч потребителей на общую мощность 28 ГВт.

"Но нельзя не отметить низкий уровень использования подключенной мощности, что снижает эффективность всего электросетевого комплекса. Данный вопрос необходимо решать уже на законодательном уровне", - добавил Павел Ливинский.

В докладе были подведены итоги выполнения инвестиционной программы, объем реализации которой в 2017 году составил 262 млрд рублей. За год было введено 12,3 ГВА трансформаторной мощности и почти 25 тысяч км линий электропередачи.

"Чтобы электросетевая инфраструктура не являлась сдерживающим фактором для развития российской экономики, в период с 2018 по 2020 гг. группа "Россети" выполнит все взятые на себя обязательства в части строительства и ввода новых энергообъектов. Общий объем инвестиций составит порядка 750 млрд рублей", - рассказал Павел Ливинский.

Энергетики также приступили к выполнению поручения Президента РФ Владимира Путина по переводу сетевого комплекса на "цифру". В Калининграде уже реализован пилотный проект, результаты которого подтверждают его высокую эффективность и необходимость тиражирования в других регионах страны.

Нерешенным остается вопрос повышения платежной дисциплины перед сетевыми предприятиями группы "Россети". Особенно остро он стоит в регионах СКФО, и компания надеется на то, что общие усилия энергетиков, правоохранительных органов, а также федеральных и региональных властей позволят кардинальным образом решить данную проблему.

В заключение Павел Ливинский поблагодарил представителей Минэнерго РФ и представителей обеих палат Федерального собрания Российской Федерации за совместную конструктивную работу по совершенствованию законодательства в области электроэнергетики, позволяющую сетевому комплексу уверенно развиваться и решать стоящие перед ним задачи по повышению эффективности, поддержанию высокой надежности электроснабжения потребителей и построению в России "интеллектуальной" электросетевой инфраструктуры.