Потребление электроэнергии в Ленинградской энергосистеме в марте 2018 года увеличилось на 9,6 % по сравнению с аналогичным показателем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (Ленинградское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в марте 2018 года составило 4587,9 млн. кВт.ч, что на 9,6 % больше объема потребления за аналогичный месяц 2017 года, что в основном связано с более низкой температурой наружного воздуха. Температура наружного воздуха по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в марте текущего года составила -4,9 °С, что на 5,9 °С ниже температуры марта 2017 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в марте 2018 года составила 6433,0 млн. кВт.ч, что на 19,0 % больше, чем в марте 2017 года. Увеличение обусловлено увеличением выработки электроэнергии ТЭС на 31,5 %, Ленинградской АЭС на 8,6 % и ГЭС на 19,9 %.

Потребление электроэнергии в январе – марте 2018 года составило 13337,5 млн. кВт.ч, что на 5,2 % больше объема потребления за аналогичный период 2017 года.

Электростанции энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с января по март 2018 года выработали 18594,0 млн. кВт.ч электроэнергии, что на 8,4 % больше выработки за аналогичный период 2017 года.

Выдача электроэнергии из энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по межсистемным линиям электропередачи за январь – март 2018 года составила 5256,5 млн. кВт.ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 1797,7 млн. кВт.ч. В марте этот показатель составил 1845,1 млн. кВт.ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 654,0 млн. кВт.ч.

