Премьер-министр Дагестана призвал принять действенные меры для предотвращения коллапса в ТЭК республики

Управляющий директор ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (входит в группу компаний "Россети") Магди Гитинов принял участие в совещании под председательством главы кабинета министров Республики Дагестан Артёма Здунова. В обсуждении состояния и мер по улучшению ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса республики приняли участие заместитель председателя правительства – министр по земельным и имущественным отношениям РД Екатерина Толстикова, а также представители прокуратуры, МВД по РД, ряд заинтересованных министерств, ведомств и организаций.

Первоочередной проблемой в отрасли, по мнению председателя правительства Республики Дагестан Артема Здунова, является неудовлетворительная платежная дисциплина потребителей, а также тупиковая ситуация с организациями, которые не в состоянии оплатить имеющуюся задолженность. Уровень сборов за последние годы остается крайне низким. За прошлый год 84% в энергетике, 51% – в газовой сфере. Наиболее неблагоприятная обстановка сегодня складывается в сфере ЖКХ.

"В перспективе, если не принять действенные меры, ситуация приведет к коллапсу в отрасли", – заявил Здунов, подчеркнув, что необходимо совместными усилиями навести порядок как в отдельных направлениях, так и во всей отрасли в целом.

Еще одна проблема, над которой предстоит серьезно работать, – это бесхозное газовое и электросетевое имущество. Правовой статус объектов не определен. По этой причине сетевые организации не имеют возможности и легитимного права приступить к их обслуживанию.

Премьер-министр также обратил внимание присутствующих на то, что вопросы качественного электроснабжения и газоснабжения очень остро стоят в регионе. "Ситуация возникла не вчера или сегодня, проблемы накапливались годами", – сказал Артем Здунов. Премьер напомнил о "дорожной карте", в рамках которой на 2017 год был намечен ряд мероприятий, которые должны были снять часть проблемных вопросов в сфере ТЭК. Однако, как констатировал глава правительства республики, со стороны республики практически ни один пункт не был исполнен. "Надо задаться вопросом: могли бы они быть исполнены при действующей нормативной базе и имеющемся раскладе собственности?", – обратился Артем Здунов к собравшимся.

В конце выступления глава кабинета министров Республики Дагестан сообщил, что лично возглавит Межведомственную рабочую группу по топливно-энергетическому комплексу Республики Дагестан. Премьер-министр напомнил собравшимся о том, что в июле в Дагестан приедут специалисты ДЗО "Россети" со всей России для проведения в рамках совместных учений конкретных технических работ в электросетях.