"Ростелеком" в Калининградской области подключил садоводство "Полянка" к волоконно-оптической линии связи

6 апреля специалисты Калининградского филиала "Ростелекома" завершили работы по подключению к волоконно-оптической линии связи садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Полянка" в Багратионовском районе. И уже в ближайшее время начнется строительство распределительной сети до домохозяйств.

Сеть связи построена по технологии PON*, что даёт возможность пользоваться широким спектром современных телекоммуникационных услуг, в том числе высокоскоростным (до 300 Мбит/с) доступом в интернет, "Интерактивным телевидением" с пакетом из более 200 каналов, а также цифровой телефонией с набором дополнительных бесплатных сервисов.

Директор Калининградского филиала ПАО "Ростелеком" Алексей Семёнов: "На сегодняшний день в этом СНТ у нас уже более 30 заявок на подключение. Собственникам домов будут доступны не только традиционные услуги, но и наши новые продукты, такие как "Умный дом" и "Видеонаблюдение". Подключившись к этим сервисам, дачники могут спокойно оставлять на долгое время свое хозяйство, уезжая в город. За тем, что происходит в строениях и на участках можно наблюдать в специальном приложении на смартфоне, находясь в любой точке мира".

Работы по прокладке современных линий связи в коттеджных посёлках и садовых кооперативах региона "Ростелеком" начал в 2016 году. Уже сегодня к волоконно-оптической сети компании присоединены СНТ "Лето" и "Весна" Светловского городского округа, СНТ "Флотское" Зеленоградского городского округа и СНТ "Здоровье" Гурьевского городского округа.