"Т Плюс": изменения в жилищном законодательстве положительно повлияют на уровень собираемости за ЖКУ

Директор Саратовского филиала "Т Плюс" Александр Шудегов принял участие в заседании Общественной палаты Саратовской области, посвященном изменениям в законодательстве, затрагивающим переход на прямые расчеты. В мероприятии также участвовали представили общественных организаций, депутаты областной Думы, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Основными вопросами заседания стало обсуждение преимуществ перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

В своем выступлении Александр Шудегов отметил, что актуальность перевода потребителей на прямые договоры назрела давно: "Принятый закон должен повлиять на недобросовестных исполнителей коммунальных услуг. Так, управляющие компании в целом по городам присутствия Группы "Т Плюс" задолжали за тепло порядка 70 млрд. рублей. Конкретно по Саратовскому филиалу долг перед энергетиками составляет 4 млрд рублей. На эти средства можно было провести не одну ремонтную кампанию. Поэтому считаю, что нововведение в законодательстве положительно повлияет на уровень собираемости за жилищно-коммунальные услуги".

В ходе мероприятия также затрагивались темы разграничения зоны ответственности по обслуживанию внутридомовых коммуникаций, способах передачи показаний при осуществлении перехода на прямые платежи с поставщиками услуг, создания абонентских пунктов, а также о судебной практике работы с неплательщиками.

Специалисты Саратовского филиала "Т Плюс" уверены, что подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным закон позволит ресурсоснабжающим организациям быстрее принимать меры в отношении недобросовестных исполнителей коммунальных услуг, исключая их из системы сбора платежей. Ведь не секрет, что часто задолженность перед поставщиками услуг возникает не по вине жильцов многоквартирных домов, а управляющих компаний, которые не своевременно и не в полном объеме рассчитываются с ресурсоснабжающими организациями.

