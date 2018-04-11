WorldSkills Russia передаст опыт подготовки к чемпионатам руководителям региональных координационных центров

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" объявляет запись на бесплатный тренинг по системе управления подготовкой к чемпионатам региональных сборных WorldSkillsRussia. Программа тренинга основана на методиках мировых лидеров движения WorldSkills.

К участию приглашаются все ответственные за развитие движения WorldSkills в регионах: руководители и ключевые работники региональных координационных центров, заинтересованные руководители колледжей и ответственные лица из профильных ведомств.

Обучение проведет заместитель технического директора по подготовке национальной сборной Сергей Шабельников. Площадкой тренинга станет офис Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" в Москве. Для участия необходимо подать заявку по следующей ссылке https://goo.gl/forms/U8QPLnC4tqXgb8sI2

Дата проведения мероприятия будет выслана на адрес электронной почты, указанный регионами в заявке. По предварительным данным, тренинг состоится в период с конца апреля до начала мая.

По организационным вопросам можно обратиться к Ильнуру Мифтахову по следующему адресу электронной почты i.miftakhov@worldskills.ru.