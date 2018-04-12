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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

АО "Севкавказэнерго" по итогам двух месяцев полностью рассчиталось перед сетевыми компаниями за услуги транспортировки электроэнергии

АО Севкавказэнерго по итогам двух месяцев полностью рассчиталось перед сетевыми компаниями за услуги транспортировки электроэнергии

13 апреля 2018, 09:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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АО "Севкавказэнерго" (входит в группу компаний "Россети") по итогам первых двух месяцев текущего года перевыполнило план по одному из ключевых показателей - оплате услуг по транспортировке электрической энергии. Учитывая особую важность своевременных расчетов между партнерами по энергосистеме, в январе-феврале 2018 года гарантирующий поставщик заблаговременно выполнил все обязательства перед электросетевыми компаниями в объеме 103% . При этом в отчетном периоде АО "Севкавказэнерго" реализовало потребителям Северной Осетии порядка 213 млн кВт.ч электроэнергии.

По словам исполняющего обязанности управляющего директора АО "Севкавказэнерго" Андрея Ерешкина, главным ориентиром в работе гарантпоставщика является качественное энергоснабжение потребителей Северной Осетии.

"У нас сложилось тесное продуктивное взаимодействие с нашими коллегами по отрасли. И мы намерены укреплять это сотрудничество и не допускать того, чтобы деловой имидж АО "Севкавказэнерго" снижался", - подчеркнул руководитель компании.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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