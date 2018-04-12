АО "Севкавказэнерго" по итогам двух месяцев полностью рассчиталось перед сетевыми компаниями за услуги транспортировки электроэнергии

АО "Севкавказэнерго" (входит в группу компаний "Россети") по итогам первых двух месяцев текущего года перевыполнило план по одному из ключевых показателей - оплате услуг по транспортировке электрической энергии. Учитывая особую важность своевременных расчетов между партнерами по энергосистеме, в январе-феврале 2018 года гарантирующий поставщик заблаговременно выполнил все обязательства перед электросетевыми компаниями в объеме 103% . При этом в отчетном периоде АО "Севкавказэнерго" реализовало потребителям Северной Осетии порядка 213 млн кВт.ч электроэнергии.

По словам исполняющего обязанности управляющего директора АО "Севкавказэнерго" Андрея Ерешкина, главным ориентиром в работе гарантпоставщика является качественное энергоснабжение потребителей Северной Осетии.

"У нас сложилось тесное продуктивное взаимодействие с нашими коллегами по отрасли. И мы намерены укреплять это сотрудничество и не допускать того, чтобы деловой имидж АО "Севкавказэнерго" снижался", - подчеркнул руководитель компании.