Андрей Черезов проинспектировал ход строительства электросетевых и генерирующих объектов на территории Крымского полуострова

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов в рамках выездных мероприятий на территории Крымского полуострова посетил строительные площадки Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС, провел ряд рабочих совещаний.

В мероприятиях приняли участие представители Минэнерго России, Минэкономразвития России, Ростехнадзора, органов исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя, ООО "ВО "Технопромэкспорт", АО "СО ЕЭС", АО "Техническая инспекция ЕЭС", АО "ЦИУС ЕЭС", ГУП РК "Крымэнерго", ГУП РК "Черноморнефтегаз" и других заинтересованных организаций.

В ходе посещения строящихся в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС делегация под руководством Андрея Черезова оценила состояние готовности объектов строительства к выдаче мощности.

За последний месяц подрядными организациями проведена работа по мобилизации строительного персонала. В настоящее время на площадках строительства суммарно задействовано порядка 2800 человек и около 150 единиц техники.

Пуск в работу новых электростанций позволит обеспечить необходимый уровень надежности энергосистемы, а также покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова:

- ввод в эксплуатацию объектов I очереди обеспечит Крымскую энергосистему мощностью 470 МВт;

- ввод в эксплуатацию объектов II очереди обеспечит Крымскую энергосистему совокупной мощностью 940 МВт.

По итогам осмотра строящихся объектов генерации заместитель Министра провел на площадке Севастопольской ТЭС совещание, посвященное вопросам реализации мероприятий по строительству объектов генерации и внешней инженерной инфраструктуры электростанций. На совещании были заслушаны доклады ответственных исполнителей и подрядных организаций о ходе строительства и проведения пусконаладочных работ на указанных объектах, а также вводу в эксплуатацию первой очереди строительства электростанций. Графики строительства объектов схемы выдачи мощности и подводящих газопроводов синхронизированы с вводом в эксплуатацию блоков обеих станций.

Также в рамках контроля за готовностью электросетевого комплекса Крымской энергосистемы для выдачи мощности строящихся объектов генерации Андрей Черезов провел совещание с участием представителей Ростехнадзора, органов исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя, ГУП РК "Крымэнерго" по вопросам строительства ВЛ 330 кВ Западно-Крымская – Севастополь и схем выдачи мощности Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС, на котором также были заслушаны доклады подрядных организаций о ходе выполнения строительно-монтажных работ и сроков готовности объектов, обсуждены проблемные вопросы, влияющие на ход проведения строительно-монтажных работ и приняты решения по их урегулированию.

Строительство высоковольтной линии 330 кВ Западно-Крымская – Севастополь также осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года". Общая протяженность линии составляет 92 км, предусмотрена установка 373 опор. Трасса ВЛ проходит по территориям г. Севастополя, Бахчисарайского и Сакского районов Республики Крым.

ВЛ 330 кВ Западно-Крымская – Севастополь позволит обеспечить строительство схемы выдачи мощности Севастопольской ТЭС и улучшить общую надежность Крымской энергосистемы.

На текущий момент на строительстве объекта задействованы более 143 человек. Основная часть строительно-монтажных работ завершена. Проводятся работы по подключению ВЛ 330 кВ Западно-Крымская – Севастополь на ПС 330кВ Севастополь. Общий объем строительной готовности составляет порядка 98 %.

Также реализованы мероприятия первого этапа схемы выдачи мощности Симферопольской ТЭС. 2 февраля 2018 года ОРУ 330 кВ Симферопольской ТЭС поставлено под напряжение, новые линии электропередачи, образованные после разрезания ВЛ 330 кВ Джанкой – Симферопольская и строительства заходов на Симферопольскую ТЭС включены в транзит.

Подводя итоги совещаний, Андрей Черезов отметил необходимость завершения работ по строительству на территории Крымского полуострова объектов базовой генерации и вводе в эксплуатацию первой очереди строительства в строгом соответствии с установленным сроком, а также обратил особое внимание подрядных организаций на необходимость наращивания темпов строительства объектов, усиления контроля за ходом строительства. Выданы соответствующие протокольные поручения.