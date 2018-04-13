Энерговоровство отрицательно влияет на качество электроэнергии и безопасную работу энергообъектов Кабардино-Балкарии

Филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") продолжает выявлять хищения электроэнергии потребителями в ходе рейдовых мероприятий. В течение первого квартала зафиксировано и пресечено энерговоровство более 2,5 млн кВт.ч энергоресурса в 185 случаях. Составлено 26 актов хищения в отношении юрлиц, осуществивших безучетное потребление 1,8 млн кВт.ч, и 159 актов по физическим абонентам, незаконно потребившим 735,5 тыс. кВт.ч.



Общий объем украденной электроэнергии достаточен для энергоснабжения всего Черекского района республики с населением около 27 тысяч человек в течение месяца. Стоимость незаконно потребленной электроэнергии исчисляется 12 млн рублей. Больше всего незаконно потреблено в Баксанском районе, включая городской округ Баксан: более 1,3 млн кВт.ч по 54 случаям.

За I квартал реализовано 194 акта неучтенного потребления, в том числе "переходящих" из предыдущих периодов; в полезный отпуск включено 1,4 млн кВт.ч электроэнергии.

Незаконное потребление энергоресурса является основанием для привлечения к уголовной или административной ответственности. За 3 месяца по неучтенному потреблению, самовольному подключению к электрическим сетям на рассмотрение для привлечения к административной ответственности юридических и физических лиц, согласно ст. 7.19 КоАП РФ, в правоохранительные территориальные органы МВД направлено 144 обращения, а также материалы для привлечения к уголовной ответственности в отношении 12 потребителей.

Филиал "Каббалкэнерго" напоминает, что все попытки и способы незаконно потребить электричество влекут за собой предусмотренное законодательством наказание.

Прежде всего, выставленные за безучетное, бездоговорное энергопотребление счета будут значительно превышать стоимость электроэнергии, полученной законным путем.

Энерговорам грозит административная ответственность и крупные штрафы за самовольное подключение к сетям: 10-15 тыс. рублей для физических лиц, должностных лиц – 30-80 тыс. рублей, юридических лиц – 100-200 тыс. рублей. Если же сумма ущерба, нанесенного энергокомпании, превышает 250 тыс. рублей, то речь идет о возбуждении уголовного дела.

От действий граждан, которые незаконно подключаются к сетям, страдают, прежде всего, добросовестные потребители: снижается качество электроэнергии, повышается риск выхода из строя бытовых приборов. Энерговоры вредят не только сетевой компании, но и своим ближайшим соседям. Любые способы вмешательства в работу распределительных электросетей угрожают безопасной работе объектов энергетики, приводят к скачкам напряжения, серьезным технологическим нарушениям, ставят под угрозу энергобезопасность региона.

В филиале "Каббалкэнерго" отмечают, что в целях снижения потерь электроэнергии в сетях, обеспечения надежного, качественного энергоснабжения потребителей намерены и далее активно использовать правоприменительную практику в отношении нарушителей.